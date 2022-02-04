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FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba Efecan Karaca iddiası! Fenerbahçe'ye transferi yatınca...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminin bitimine sayılı günler kala oyuncu arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Alanyaspor'un tecrübeli oyuncusu Efecan Karaca ile anlaşma sağlamış ancak iki kulüp yönetiminin anlaşamaması sonrası transfer gerçekleşmemişti. Sarı-lacivertli takıma transferi iptal olan Efecan Karaca ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 10:23
FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba Efecan Karaca iddiası! Fenerbahçe'ye transferi yatınca...

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü sahasında Başakşehir ile zorlu bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba Efecan Karaca iddiası! Fenerbahçe'ye transferi yatınca...

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Watford'da kiraladığı Ozan Tufan'ı sezon sonuna kadar kadroya dahil eden sarı-lacivertlilerde son günlerde en çok konuşulan konu Efecan Karaca transferi oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba Efecan Karaca iddiası! Fenerbahçe'ye transferi yatınca...

Sarı-lacivertliler, Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor forması giyen 32 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşmaya varmasına rağmen Akdeniz ekibiyle yaşanan anlaşmazlık sonrası transferden vazgeçmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba Efecan Karaca iddiası! Fenerbahçe'ye transferi yatınca...

Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe'ye imzası beklenirken iki kulüp başkanının yaşadığı gerilim sonrası transferi rafa kalkan Efecan adeta yıkıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba Efecan Karaca iddiası! Fenerbahçe'ye transferi yatınca...

TRANSFER YATINCA İÇİNE KAPANDI

Önceki gün idmana çıkmayan, eşyalarını toplamaya hazırlanırken transferi açmaza giren Alanyalı oyuncunun çok üzüldüğü ve içine kapandığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba Efecan Karaca iddiası! Fenerbahçe'ye transferi yatınca...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un telefonla arayarak transferin tıkanma nedenini anlattığı yıldız oyuncu perşembe sabaha kadar telefonunu kapatıp kimseyle görüşmedi. Efecan'ın yaşadığı travmayı atlatması için takım arkadaşları ve yöneticiler seferber oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba Efecan Karaca iddiası! Fenerbahçe'ye transferi yatınca...

EFECAN KARACA KİMDİR?

16 Kasım 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Efecan Karaca, futbola Galatasaray altyapısında başladı. 2008 yılında Gaziantep BB'ye kiralanan Efecan, 2009 yılında bonservisiyle birlikte Kartalspor'a gönderildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba Efecan Karaca iddiası! Fenerbahçe'ye transferi yatınca...

Adanaspor, Adana Demirspor ve Sarıyer formalarını da terleten deneyimli oyuncu, 2013 yılında Alanyaspor'a transfer oldu. Akdeniz ekibindeki 9. sezonunu geçiren 32 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 22 maçta 3 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba Efecan Karaca iddiası! Fenerbahçe'ye transferi yatınca...

A Milli Futbol Takımı ile çıktğı 8 maçta 1 gol kaydeden Efecan Karaca'nın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon Euro.

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