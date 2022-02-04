FENERBAHÇE HABERLERİ - Bomba Efecan Karaca iddiası! Fenerbahçe'ye transferi yatınca...

Adanaspor, Adana Demirspor ve Sarıyer formalarını da terleten deneyimli oyuncu, 2013 yılında Alanyaspor'a transfer oldu. Akdeniz ekibindeki 9. sezonunu geçiren 32 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 22 maçta 3 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi.