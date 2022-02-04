Fenerbahçe Başakşehir maçı CANLI İZLE 🔥 | Fenerbahçe - Başakşehir maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

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Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Başakşehir zorlu mücadelede kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı 5 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısıdna 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Filip Novak karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan ancak henüz yeterince hazır olmayan Altay Bayındır ve Diego Rossi'nin durumuna ise teknik heyet karar verecek.

OZAN TUFAN GÖREV VERİLMESİ DURUMUNDA KADRODA OLACAK

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, teknik heyetin görev vermesi durumunda kadroda yer alabilecek. Sarı-lacivertlilerin sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiraladığı ve sezonun kalan bölümü için geri çağırdığı Ozan, görev verilmesi halinde yeniden formasını giyebilecek.

5 FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Filip Novak, Miguel Crespo ve İrfan Can Kahveci, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki GZT Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek.

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