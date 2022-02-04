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Efecan sezon sonuna kaldı

Alanyaspor Efecan Karaca için masaya oturan Fenerbahçe transferi gerçekleştiremedi. Sinan Gümüş'ün içinde yer aldığı bir teklif sunan sarı-lacivertliler, oyuncunun gitmek istememesi nedeniyle 32 yaşındaki sağ kanattan vazgeçti

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 06:50
Efecan sezon sonuna kaldı
Alanyaspor Efecan Karaca için masaya oturan Fenerbahçe transferi gerçekleştiremedi. Sinan Gümüş'ün içinde yer aldığı bir teklif sunan sarı-lacivertliler, oyuncunun gitmek istememesi nedeniyle 32 yaşındaki sağ kanattan vazgeçti. Haziranda boşa çıkacak Efecan sezon sonuna bırakıldı.
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