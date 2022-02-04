Efecan sezon sonuna kaldı

AlanyasporEfecan Karaca için masaya oturan Fenerbahçe transferi gerçekleştiremedi. Sinan Gümüş'ün içinde yer aldığı bir teklif sunan sarı-lacivertliler, oyuncunun gitmek istememesi nedeniyle 32 yaşındaki sağ kanattan vazgeçti
AlanyasporEfecan Karaca için masaya oturan Fenerbahçe transferi gerçekleştiremedi. Sinan Gümüş'ün içinde yer aldığı bir teklif sunan sarı-lacivertliler, oyuncunun gitmek istememesi nedeniyle 32 yaşındaki sağ kanattan vazgeçti. Haziranda boşa çıkacak Efecan sezon sonuna bırakıldı.