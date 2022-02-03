SON DAKİKA! Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi listesi açıklandı

Fenerbahçe'nin UEFA listesi açıklandı.

Fenerbahçemizin, 23 kişilik UEFA Konferans Ligi A listesinde şu isimler yer aldı:

Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Serdar Dursun, Enner Valencia, Mergim Berisha.

OZAN TUFAN KADRODA

Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan UEFA kadrosunda kendisine eklendi. Sezon başında kadroda kendisine yer bulamayan Serdar Aziz de Rossi'nin yerine dahil edilen bir diğer isim oldu.

CRESPO KADRODA YOK

Fenerbahçe'de kadroda kendisine yer bulamayan diğer bir isim ise Crespo oldu.