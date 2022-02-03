İsmail Kartal Uğur’u istiyor

Fenerbahçe'nin başına sezon sonuna kadar gelen İsmail Kartal, Başkan Ali Koç'tan transfer talebinde bulundu. Sivassporlu sol bek Uğur Çiftçi'yi çok isteyen İsmail Kartal'ın 29 yaşındaki futbolcunun bu sezon çok işine yarayacağını söylediği öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin ise bu bölgeye yabancı bir futbolcuyu takviye etmek istediği bu nedenle Uğur'un transferini beklemeye aldığı kaydedildi. Uğur bu sezon 28 müsabakaya çıkarken 5 de asist yapmayı başardı. 2018'de Gençlerbirliği'nden bedelsiz olarak Sivasspor'a transfer olmuştu.