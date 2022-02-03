Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal Uğur’u istiyor

İsmail Kartal Uğur’u istiyor

Fenerbahçe'nin başına sezon sonuna kadar gelen İsmail Kartal, Başkan Ali Koç'tan transfer talebinde bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 06:50
İsmail Kartal Uğur’u istiyor
Fenerbahçe'nin başına sezon sonuna kadar gelen İsmail Kartal, Başkan Ali Koç'tan transfer talebinde bulundu. Sivassporlu sol bek Uğur Çiftçi'yi çok isteyen İsmail Kartal'ın 29 yaşındaki futbolcunun bu sezon çok işine yarayacağını söylediği öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin ise bu bölgeye yabancı bir futbolcuyu takviye etmek istediği bu nedenle Uğur'un transferini beklemeye aldığı kaydedildi. Uğur bu sezon 28 müsabakaya çıkarken 5 de asist yapmayı başardı. 2018'de Gençlerbirliği'nden bedelsiz olarak Sivasspor'a transfer olmuştu.
DİĞER
Esra Erol’da inanılmaz iddia! Esra Erol canlı yayınında ‘para karşılığında satıldı’ iddiası kan dondurdu!
Dünya starı olma yolunda ilerleyen Aleyna Tilki görüşmeler için ABD yolcusu! Genç yıldızdan klip için İstanbul şartı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor