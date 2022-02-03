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Fenerbahçeli Ozan Tufan ilk antrenmanına çıktı! İşte o görüntüler

Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, çalışmalarına devam etti. Sarı lacivertlilerde Watford'dan dönen Ozan Tufan, takımla birlikte çalıştı. İşte o görüntüler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 15:21 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 15:34
Fenerbahçeli Ozan Tufan ilk antrenmanına çıktı! İşte o görüntüler

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Medipol Başakşehir'le karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçın ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Mesut Özil ve Altay Bayındır günü takımdan ayrı bireysel çalışmalar eşliğinde tamamlarken; Luiz Gustavo ve Filip Novak da günü tedavi programları ile noktaladı. Milli takımlarından dönen Marcel Tisserand ve Kim Min-Jae ise takımla birlikte çalıştı.



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