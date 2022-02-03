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Fenerbahçeli Novak'tan Yunan basınına Pelkas transferi ve şampiyonluk itirafı!

Fenerbahçe'nin Çek yıldızı Filip Novak, Yunan basınına önemli açıklamalarda bulundu. Çekyalı yıldız, Türkiye'deki günlerinden bahsederken, kendisine yöneltilen Dimitris Pelkas sorularını da cevapladı. Öte yandan Filip Novak, şampiyonluk hedeflerinin de olduğunu itiraf etti. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 13:18 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 13:21
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçeli Novak'tan Yunan basınına Pelkas transferi ve şampiyonluk itirafı!

- Koronavirüsü Türkiye'de ne durumda?
Artık yavaş yavaş daha iyi duruma dönüyoruz. Stadyumlar açıldı. Maskelerle ilgili kısıtlamalar devam ediyor, bu hayatımızın bir parçası ve bununla baş etmek zorundayız. Türkiye'de yüzde 50 kısıtlama var ve bu yüzden eskisi gibi keyif alamıyoruz.

Fenerbahçeli Novak'tan Yunan basınına Pelkas transferi ve şampiyonluk itirafı!

- Fenerbahçe'de işler nasıl gidiyor? Yeni hocanız nasıl?
Bir kaç gündür onunla beraberiz. Birbirimizi daha iyi tanımamız gerekiyor. Son zamanlarda daha iyiye gitmeye başladı herşey. Amaç şampiyonluk. Bunu başarmamız pek mümkün değil ama sonuna kadar savaşacağız.

Fenerbahçeli Novak'tan Yunan basınına Pelkas transferi ve şampiyonluk itirafı!

- 1.5 yıldır Fenerbahçe'desin, toplam 4 yıldır de Türkiye'desin. Trabzonspor'dan sonra kariyerini nasıl görüyorsun?
Çekya'da iyi yılalr geçirdim, Jablonec'te 11 gol attım. Bu, defans oyuncusu için iyi bir rakam. Trabzonspor'a geldim, sonrasında Fenerbahçe'ye geçtim. Fenerbahçe adımı kariyerim için çok önemliydi. Her seferinde bir yeni adım atmak istiyorum.

Fenerbahçeli Novak'tan Yunan basınına Pelkas transferi ve şampiyonluk itirafı!

-İstanbul'daki kalabalığa ve trafiğe alışabildin mi?
Her zaman söylerim, küçük kasabalarda yapacak pek bir şey yok. Trabzon da büyük bir şehirdi, her şey bana yakındı. Şimdi İstanbul'dayım. Burada hayatın tadını çıkarıyorum, kız arkadaşımla yaşıyorum. Burada her şey 45 dakika uzaklıkta, Asya yakasında yaşıyorum.

Fenerbahçeli Novak'tan Yunan basınına Pelkas transferi ve şampiyonluk itirafı!

- Fenerbahçe'deki takım arkadaşınız Pelkas, daha önce PAOK'taydı. Daha önce birbirinizi tanıyor muydunuz? Beraber vakit geçiriyor musunuz?
Aynı zamanda geldik, burada tanıştık. Beraber eğleniyoruz, kız arkadaşlarımız da beraber vakit geçiriyor. Yemeğe beraber çıkıyoruz. Belkide bu yüzden daha çok takılıyoruz. Dimiris Pelkas iyi bir çocuk.

Fenerbahçeli Novak'tan Yunan basınına Pelkas transferi ve şampiyonluk itirafı!

- Takıma geldiğ günden bu yana gelişimini nasıl görüyorsun? (Pelkas'a dair)
Benim için çok iyi bir oyuncu, kariyerinde inişler ve çıkışlar var elbette. Fenerbahçe'de oynamaya değer olduğunu ve gelecekte daha bir bir takıma, daha büyük bir lige gidebileceğini bize gösteriyor. Burada imkan olabileceği her şeye sahip. Taraftarlara, camiaya kalitesin gösterdi. Şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe 7 yıldır şampiyon olamıyor. İkimiz de başarıyı özlüyoruz.

Fenerbahçeli Novak'tan Yunan basınına Pelkas transferi ve şampiyonluk itirafı!

- PAOK'ta futbola başladı, biliyorsun. Fenerbahçe'deki bir önceki teknik direktör tarafından fazla oynayılmadı. Bununla ilgili ne düşünüyorsun?
Her zmana inişler, çıkışlar olur. Kaliteniz yoksa Fenerbahçe'de yeriniz yok. Kaliteniz varsa, Fenerbhaçe'de bunu göstermek zorundasınız. Burada oynayan her futbolcunun kalitesi üst düzeyde. Ülkenizden başka bir takımda oynadığınızda, baskı ortadan kalkar ama dilini anlamıyorsanız, bu problem yaratır. Futbola odaklanırsanız, sorun yaşamasınız. Başka bir şeye odaklanmamalısınız. PAOK'ta Pelkas, kendini baskı altında hissediyordu. Fenerbahçe'de daha özgür ve kendini daha iyi hissediyor. Ben buna inanıyorum.

Fenerbahçeli Novak'tan Yunan basınına Pelkas transferi ve şampiyonluk itirafı!

- Türkçe öğreniyor musunuz? Pelkas öğrendi mi?
Türkiye'yi öğreniyorum, konuşamıyorum ama bazı şeyleri anlıyorum. Sadece 4 yıldır Türkiye'deyim. Pelkas da bazı kelimeleri söylemeye çalışıyor ama henüz bunun için erken.

Fenerbahçeli Novak'tan Yunan basınına Pelkas transferi ve şampiyonluk itirafı!

- PAOK hakkında hiç konuştu mu?
Ona PAOK'u hiç sormadım, sadece PAOK'ta neler yaşadığını ve Selanik'i sordum. Beraber akşam yemeğine çıktığmız zaman futbol konuşmuyoruz.

Fenerbahçeli Novak'tan Yunan basınına Pelkas transferi ve şampiyonluk itirafı!

- Çekya va Danimarka ile Türk takımları arasındaki fark nedir?
Danimarka Ligi zorun, İngiltere 2. Ligi'ne benziyor, teknik kapasitesi çok üstte. Türkiye'de taktik eksikliği var ama oyuncuların kalitesi inanılmaz, bireysel yetenekli çok futbolcu var.

Fenerbahçeli Novak'tan Yunan basınına Pelkas transferi ve şampiyonluk itirafı!

- En başarılı anıların nelerdi?
Trabzonspor'da kazandığım kupa gibi, her zaman bir şeyler kazanmak istiyorum. Fenerbahçe'de 3 seçenekten birini kazanmak istiyoruz. Ya şampiyonluk, ya Türkiye Kupası, ya da UEFA Konferans Ligi.

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