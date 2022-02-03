Fenerbahçeli Novak'tan Yunan basınına Pelkas transferi ve şampiyonluk itirafı!

- Koronavirüsü Türkiye'de ne durumda?
Artık yavaş yavaş daha iyi duruma dönüyoruz. Stadyumlar açıldı. Maskelerle ilgili kısıtlamalar devam ediyor, bu hayatımızın bir parçası ve bununla baş etmek zorundayız. Türkiye'de yüzde 50 kısıtlama var ve bu yüzden eskisi gibi keyif alamıyoruz.
- Koronavirüsü Türkiye'de ne durumda?
- Fenerbahçe'de işler nasıl gidiyor? Yeni hocanız nasıl?
Bir kaç gündür onunla beraberiz. Birbirimizi daha iyi tanımamız gerekiyor. Son zamanlarda daha iyiye gitmeye başladı herşey. Amaç şampiyonluk. Bunu başarmamız pek mümkün değil ama sonuna kadar savaşacağız.
- 1.5 yıldır Fenerbahçe'desin, toplam 4 yıldır de Türkiye'desin. Trabzonspor'dan sonra kariyerini nasıl görüyorsun?
Çekya'da iyi yılalr geçirdim, Jablonec'te 11 gol attım. Bu, defans oyuncusu için iyi bir rakam. Trabzonspor'a geldim, sonrasında Fenerbahçe'ye geçtim. Fenerbahçe adımı kariyerim için çok önemliydi. Her seferinde bir yeni adım atmak istiyorum.