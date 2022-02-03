Fenerbahçeli Novak'tan Yunan basınına Pelkas transferi ve şampiyonluk itirafı!

- PAOK'ta futbola başladı, biliyorsun. Fenerbahçe'deki bir önceki teknik direktör tarafından fazla oynayılmadı. Bununla ilgili ne düşünüyorsun?

Her zmana inişler, çıkışlar olur. Kaliteniz yoksa Fenerbahçe'de yeriniz yok. Kaliteniz varsa, Fenerbhaçe'de bunu göstermek zorundasınız. Burada oynayan her futbolcunun kalitesi üst düzeyde. Ülkenizden başka bir takımda oynadığınızda, baskı ortadan kalkar ama dilini anlamıyorsanız, bu problem yaratır. Futbola odaklanırsanız, sorun yaşamasınız. Başka bir şeye odaklanmamalısınız. PAOK'ta Pelkas, kendini baskı altında hissediyordu. Fenerbahçe'de daha özgür ve kendini daha iyi hissediyor. Ben buna inanıyorum.