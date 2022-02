Fenerbahçeli Novak'tan Yunan basınına Pelkas transferi ve şampiyonluk itirafı!

-İstanbul'daki kalabalığa ve trafiğe alışabildin mi?

Her zaman söylerim, küçük kasabalarda yapacak pek bir şey yok. Trabzon da büyük bir şehirdi, her şey bana yakındı. Şimdi İstanbul'dayım. Burada hayatın tadını çıkarıyorum, kız arkadaşımla yaşıyorum. Burada her şey 45 dakika uzaklıkta, Asya yakasında yaşıyorum.