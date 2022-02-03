Fenerbahçe'de Diego Costa kasırgası

Fenerbahçe turnayı gözünden vurmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü golcü Diego Costa'nın peşine düştü. Müjdeli haberi İtalyan basını duyurdu. Calciomercato ve Fichajes için çalışan İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; önce Antalyaspor, Brezilya asıllı İspanyol yıldıza talip oldu. Ancak Costa Antalyaspor'un teklifini reddetti. Sarı-lacivertlilerin teklifini ise düşünmeye aldı. 33 yaşındaki futbolcu son olarak Brezilya ekibi Atletico Mineiro forması giyiyordu ve 7 Ocak'ta ayrıldı.

TARAFTARI HEYECAN BASTI

Costa'nın sarı-lacivertlilerle anılması, taraftarları heyecanlandırdı. Medyaya bomba gibi düşen haber sonrası taraftarlar, Costa'ya mesajlar yağdırmaya başladı ve "Come to Fenerbahçe" çağrılarında bulundu. Brezilya ekibinde 19 maça çıkan Costa, 5 gol, 1 asistle oynadı. Son maçına 5 Aralık 2021'de Bragantino karşılaşmasında çıkan Costa'nın şu anda bilinen bir sakatlığı bulunmuyor. Atletico Madrid ve Chelsea gibi dünya devlerinde boy gösteren Costa, çıktığı 495 resmi maçta 186 gol atarken, 72 de asist yaptı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ OLAYLI

Doğum yeri Brezilya olan Diego Costa, 2013 yılında 2 kez ülkesinin formasını terletti. Daha sonra fikir ayrılığı yaşayan tecrübeli golcü, uzun yıllar İspanya'da top koşturduğu için burada elde ettiği çifte vatandaşlıkla Matadorlar için forma giydi. 2014'te İspanya'yı tercih etme hakkını kullanan Costa, 24 maça çıkarken 10 kez fileleri sarsmayı başardı.

12 KUPA KAZANDI

Dünyaya adını Atletico Madrid'de duyuran Diego Costa, İspanya'da 2 La Liga, 1 İspanya Kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 3 UEFA Süper Kupası kaldırdı. Chelsea'de 2 Premier Lig, 1 İngiliz Kupası alan Costa, Brezilya'da ise Atletico Mineiro ile 2 kupa daha koleksiyonuna ekledi.