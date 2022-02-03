Emre Belözoğlu'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

"VİSCA'NIN YERİNİ DOLDURMAK ZOR OLACAK"

Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca hakkında da konuşan Emre Belözoğlu, "Edin Visca, Başakşehir tarihinin en önemli oyuncusudur benim gözümde. Ben de onun kaptanlığını yaptım ve her zaman onu bir numaraya koyarım. Büyük takımda olması gerekiyordu, o havayı koklaması gerekiyordu. Kendisine başarılar diliyorum. Temiz ve kaliteli bir oyuncu, aynı zamanda iyi bir insan. Yerinin doldurulması çok güç bir oyuncu. Bu sene ligde birçok parametrede en yakın oyuncuya iki kattan daha fazla üstünlük kurmuş bir isim. Edin Visca'nın, büyük bir takıma transfer olması demek, o büyük takımı otomatikman şampiyonluğun en büyük adayı yapacaktı."

"Önemli bir oyuncuyu kaybettik, yerini doldurmak zor olacak. Son 2 maçta da eksikliğini hissettik. Bizim oyunumuzun bütününün büyük bir parçasıydı. Ama inandığımız bir düzenimiz ve bir sistemimiz var. Mevcutta da kaliteli oyuncularımız var. Boşluğu doldurmak için çalışacağız. Kendisi için güzel geçen Başakşehir serüveninin tamamlanmasının ardından inşallah Trabzonspor'da da çok başarılı olur" açıklamasında bulundu.