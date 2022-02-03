Emre Belözoğlu'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Başakşehir'in genç teknik direktörü Emre Belözoğlu verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öncelikle takımın başına geçtiği andan itibaren yakalanan ivme ve Antalya'daki kampta yapılan çalışmalar hakkında konuşan Emre Belözoğlu, "Biz ilk imza attığımız günden bugüne gelinen süreçte, iyi bir ivme yakaladığımızı düşünüyoruz. İyi çalıştık, iyi hazırlanmıştık. Gelmeden önce de fiziken iyi bir takım bulduk. Ama sonuçta 8 maçın 6'sını kaybetmiş ve motivasyon olarak biraz düşük bir takım vardı. İlk maçın Beşiktaş maçı olması ve kazanılması, akabinde gelen galibiyetler takımı ciddi bir yükselişe soktu."
"Oyun tarzımızı ilk günden itibaren göstermeye çalıştık. Topa sahip olmak istediğimizi, topu rakibe vermek istemediğimizi, 2 ve 3. bölgelerde daha opsiyonlu ve daha hareketli bir takım olabilecek kalibreye sahip olduklarını oyunculara anlatmaya çalıştım. Son 2 maçta da oyunu kaybetmedik ama skorlar gelmedi. Kayserispor maçında seri yakaladığımız kadrodan 3, 4 önemli oyuncu yoktu. Göztepe maçında da bence ikinci yarıda çok rahatlıkla fark yakalayacak pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik."
"Futbolda bunlar var. Her maçı kazanamazsınız, hele ki bizim ligimizde maç kazanmak çok zordur. O yüzden her maçtan ayrı bir ders çıkardık. İyi bir çalışma ortamı sağlıyor bize kulübümüz. Oyuncuların gelişme süreci devam ediyor, bizim de gelişme sürecimiz devam ediyor. İyi bir başlangıç oldu ama sonunu iyi getirmek istiyoruz. Çünkü ligin ikinci yarısı daha zor olacaktır" diye konuştu.