FENERBAHÇE HABERLERİ: Efecan Karaca hazır kıta

Fenerbahçe, önceki gün Efecan Karaca için Alanyaspor ile resmi görüşmelere başlamıştı. Sarı-lacivertlilerin ilgisinden dolayı onur duyduğunu söyleyen 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, gelmeye hazır olduğunu bildirdi. Alanyaspor ile sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan Efecan'ın kulüplerin anlaşmasını beklediği kaydedildi. Alanya'da bu sezon 22 maça çıkan Efecan 3 kez fileleri sarsarken 11 de asist yaptı.

Süper Lig'de 9 asist yapan Efecan bu alanda zirvede yer alıyor. Fenerbahçe'nin bu transferde para miktarını az tutup Sinan Gümüş'ü bonservisiyle vermek istediği ifade edilirken, oyuncunun ise Antalyaspor'a gitmeyi arzuladığı kaydedildi. Alanyaspor'un 5.5 milyon TL teklif ettiği Sinan Gümüş, Fenerbahçe'den 9.75 milyon TL kazanıyor. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor.