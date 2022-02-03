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FENERBAHÇE HABERLERİ: Efecan Karaca hazır kıta

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 5. sırada yer alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler Alanyaspor'dan Efecan'ı kadrosuna katmak istiyor. Kanarya'nın transferi için Alanya ile masaya oturduğu Efecan Karaca gelmeyi istiyor. Milli yıldız, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Efecan Karaca hazır kıta

Fenerbahçe, önceki gün Efecan Karaca için Alanyaspor ile resmi görüşmelere başlamıştı. Sarı-lacivertlilerin ilgisinden dolayı onur duyduğunu söyleyen 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, gelmeye hazır olduğunu bildirdi. Alanyaspor ile sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan Efecan'ın kulüplerin anlaşmasını beklediği kaydedildi. Alanya'da bu sezon 22 maça çıkan Efecan 3 kez fileleri sarsarken 11 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Efecan Karaca hazır kıta

Süper Lig'de 9 asist yapan Efecan bu alanda zirvede yer alıyor. Fenerbahçe'nin bu transferde para miktarını az tutup Sinan Gümüş'ü bonservisiyle vermek istediği ifade edilirken, oyuncunun ise Antalyaspor'a gitmeyi arzuladığı kaydedildi. Alanyaspor'un 5.5 milyon TL teklif ettiği Sinan Gümüş, Fenerbahçe'den 9.75 milyon TL kazanıyor. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Efecan Karaca hazır kıta

ÇAVUŞOĞLU'DAN KOLAYLIK BEKLİYOR

Efecan Karaca, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bir araya geldi. 2013 yılından bu yana turuncu-beyazlı formayı giyen ve takım kaptanlığına kadar yükselen tecrübeli futbolcunun transfer için kolaylık istediği öğrenildi. Alanya'daki performansıyla Türkiye A Milli Takım'a kadar yükselen Efecan, 8 maçta 1 gol attı. Alanya kariyerinde ise 291 kez forma terleten Efecan, 28 gol, 52 asistle oynadı.

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