Brezilya'dan flaş iddia! Diego Costa Fenerbahçe'ye çok yakın

Ara transfer döneminde kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Cedric Bakambu ve Vedat Muriqi gibi isimleri elinden kaçırmıştı. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen futbolculardan biri de Diego Costa olmuştu.
Şampiyonluk yaşadığı Atletico Mineiro'dan ayrılan Brezilya asıllı İspanyol golcü için temaslara başlayan Fenerbahçe için Brezilya basınından dikkat çeken bir iddia geldi.
Brezilya basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe ile Diego Costa arasındaki görüşmelerin ciddi bir boyuta ulaştığı ve sarı-lacivertlilerin İspanyol yıldızın isteklerini kabul ettiği kaydedildi.