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Brezilya'dan flaş iddia! Diego Costa Fenerbahçe'ye çok yakın

Ara transfer döneminin son günlerinde hareketli saatler yaşayan Fenerbahçe, golcü takviyesi için girişimlerini hızlandırdı. Brezilya'dan ise sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıracak bir haber geldi. Brezilya basını, Atletico Mineiro'dan ayrılan İspanyol santrfor Diego Costa'nın Fenerbahçe'ye çok yakın olduğunu duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 19:59
UĞUR SARIKAYA
Brezilya'dan flaş iddia! Diego Costa Fenerbahçe'ye çok yakın

Ara transfer döneminde kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Cedric Bakambu ve Vedat Muriqi gibi isimleri elinden kaçırmıştı. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen futbolculardan biri de Diego Costa olmuştu.

Brezilya'dan flaş iddia! Diego Costa Fenerbahçe'ye çok yakın

Şampiyonluk yaşadığı Atletico Mineiro'dan ayrılan Brezilya asıllı İspanyol golcü için temaslara başlayan Fenerbahçe için Brezilya basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

Brezilya'dan flaş iddia! Diego Costa Fenerbahçe'ye çok yakın

Brezilya basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe ile Diego Costa arasındaki görüşmelerin ciddi bir boyuta ulaştığı ve sarı-lacivertlilerin İspanyol yıldızın isteklerini kabul ettiği kaydedildi.

Brezilya'dan flaş iddia! Diego Costa Fenerbahçe'ye çok yakın

Brezilya'nın köklü kulüplerinden Corinthians'ın da istediği Diego Costa'nın Avrupa'ya geri dönmek istediği, bu nedenle de Fenerbahçe'nin transferde bir adım önde olduğu belirtildi.

Brezilya'dan flaş iddia! Diego Costa Fenerbahçe'ye çok yakın

İsmi geçen sezon Beşiktaş'la da anılan 33 yaşındaki yıldız oyuncu, geçen sezon Atletico Mineiro formasıyla 15 lig maçında 4 gol kaydetmişti.

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