Son dakika: Fenerbahçe Ozan Tufan'ın geri döndüğünü resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın geri döndüğünü resmen açıkladı.

İşte o açıklama;



"Futbolcumuz Ozan Tufan Hakkında

2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC'ye kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz Ozan'ın, sezonun kalan kısmını iki kulübün anlaşmasıyla Fenerbahçe'de geçirmesine karar verilmiştir. İstanbul'da yapılacak sağlık kontrolleri tamamladıktan sonra, Ozan Tufan ile sözleşme imzalanacaktır. Çubuklu forma ile mücadelesini sürdürecek futbolcumuza hedeflerimiz yolunda başarılar diliyoruz."