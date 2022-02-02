Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe Ozan Tufan'ın geri döndüğünü resmen açıkladı!

Son dakika: Fenerbahçe Ozan Tufan'ın geri döndüğünü resmen açıkladı!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiraladığı Ozan Tufan'ın sezon sonuna kadar takıma geri döndüğünü açıkladı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 16:35 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 16:46
Son dakika: Fenerbahçe Ozan Tufan'ın geri döndüğünü resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın geri döndüğünü resmen açıkladı.

İşte o açıklama;

"Futbolcumuz Ozan Tufan Hakkında

2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC'ye kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz Ozan'ın, sezonun kalan kısmını iki kulübün anlaşmasıyla Fenerbahçe'de geçirmesine karar verilmiştir. İstanbul'da yapılacak sağlık kontrolleri tamamladıktan sonra, Ozan Tufan ile sözleşme imzalanacaktır. Çubuklu forma ile mücadelesini sürdürecek futbolcumuza hedeflerimiz yolunda başarılar diliyoruz."

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