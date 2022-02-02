Fenerbahçe'ye Viking kralı Nikolai Baden Frederiksen! İşte bonservis bedeli

18 Mayıs 2000 doğumlu olan 1.79 boyundaki santrfor, bu sezon başında Juventus U23 Takımı'ndan 1.85 milyon euro'ya transfer oldu. Sarı-siyahlı formayla 17'si lig, 6'sı Konferans Ligi, 4'ü UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve 2'si Hollanda Kupası olmak üzere 29 maça çıkan Frederiksen, 10 kez fileleri sarsıp, 3 de asist yaptı.