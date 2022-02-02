Fenerbahçe'ye Viking kralı Nikolai Baden Frederiksen! İşte bonservis bedeli

Santrfor bölgesine kaliteli bir bitirici arayan Fenerbahçe, gözünü Hollanda'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, Vitesse takımında forma giyen Danimarkalı Nikolai Baden Frederiksen'in peşine düştü.
Santrfor bölgesine kaliteli bir bitirici arayan Fenerbahçe, gözünü Hollanda'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, Vitesse takımında forma giyen Danimarkalı Nikolai Baden Frederiksen'in peşine düştü.
18 Mayıs 2000 doğumlu olan 1.79 boyundaki santrfor, bu sezon başında Juventus U23 Takımı'ndan 1.85 milyon euro'ya transfer oldu. Sarı-siyahlı formayla 17'si lig, 6'sı Konferans Ligi, 4'ü UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve 2'si Hollanda Kupası olmak üzere 29 maça çıkan Frederiksen, 10 kez fileleri sarsıp, 3 de asist yaptı.
Güçlü fiziği, kafa hakimiyeti ve sert şutlarıyla dikkat çeken Frederiksen, Danimarka alt yaş takımlarının tamamında boy gösterdi. Genç yaşı, gelecek adına umut verici olan Frederiksen için 5 milyon Euro civarında bonservis bedeli belirlendiği ifade ediliyor.
JUVENTUS PATENTLİ
Futbola ülkesi Danimarka'da Naesby kulübünde başlayan Nikolai Frederiksen ardından Nordsjaelland'a transfer oldu. Burada potansiyeli keşfedilen genç futbolcu, 2018 yılında henüz 16 yaşındayken Juventus U19 takımına 1 milyon 600 bin euro'ya gitti. Burada bir süre top koşturan Frederiksen, 1 yıl Fortuna Sittard'a, 1 yıl da Avusturya ekibi Tirol'a kiralandı. Sezon başında Juventus'tan 1.85 milyon euro'ya Vitesse'ye gelip A takım forması giymeye başladı.