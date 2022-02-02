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Fenerbahçe haberleri | Watford'dan kafa karıştıran Ozan Tufan açıklaması!

Sezon başında Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan, Ada'da istediği forma şansını bulamamıştı. Sarı lacivertlilerde de teknik direktör İsmail Kartal'ın da istemesiyle milli futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü. Ozan Tufan'ın 7.5 milyon Euro'luk satın alma maddesinin devam ettiği söylense de Watford'dan kafa karıştıran bir açıklama geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 17:06
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Fenerbahçe haberleri | Watford'dan kafa karıştıran Ozan Tufan açıklaması!

Sezon başında Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan Ozan Tufan, Ada'da istediği forma şansını bulamamıştı. Sarı lacivertlilerde de teknik direktör İsmail Kartal'ın da istemesiyle milli futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü.

Ozan Tufan'ın 7.5 milyon Euro'luk satın alma maddesinin devam ettiği söylense de Watford'dan kafa karıştıran bir açıklama geldi.

Watford'dan yapılan açıklamada Ozan Tufan'ın sözleşmesinin iki kulüp tarafından anlaşılarak feshedildiği belirtilirken şu ifadeler kullanıldı;

"Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'den Watford'a sezonluk kirası iki kulüp arasında karşılıklı mutabakatla feshedildi.

Türk orta saha oyuncusu, Ağustos ayında gelişinin ardından altı kez başlayarak Hornets için tüm yarışmalarda dokuz kez görev yaptı.

Ozan'a gelecek için en iyisini diliyoruz."

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