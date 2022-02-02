FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil Başakşehir maçında oynayacak mı?

Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. 24. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında ligin güçlü takımlarından Medipol Başakşehir'i konuk edecek. 5 Şubat Cumartesi Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

Milliyet'te yer alan habere göre durumu en çok merak edilen isimlerden olan Mesut Özil'in belindeki sakatlığıyla ilgili test yapılacağı ve Başakşehir maçında oynamasının zor olduğu bildirildi.

Öte yandan kaleci Altay Bayındır'ın da takıma dahil olmasının en az 10 gün süreceği ve kalede Berke Özer'in olmaya devam edeceği ifade edildi.