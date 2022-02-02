Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da sakatlarda son durum ne? Açıklama geldi! (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da sakatlarda son durum ne? Açıklama geldi! (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertliler, sakatlıkları bulunan futbolcuların son durumlarıyla ilgili de açıklama yaptı. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 18:37
FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da sakatlarda son durum ne? Açıklama geldi! (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Medipol Başakşehir'le karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da sakatlarda son durum ne? Açıklama geldi! (FB spor haberi)

Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idmanda daha sonra sahaya geçen futbolcular, çabukluk çalışmalarının ardından 2 grup halinde pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da sakatlarda son durum ne? Açıklama geldi! (FB spor haberi)

SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM

Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş takımla birlikte çalışırken, Mesut Özil ise günü takımdan ayrı bireysel çalışmalarla tamamladı. Luiz Gustavo ve Filip Novak da günü tedavi ile noktaladı.

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