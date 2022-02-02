Bamba Dieng'den şoke eden Fenerbahçe kararı!

Süper Lig'de bu sezon yine zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe, transfer çalışmalarında da henüz resmi bir adım atamadı. Sarı lacivertliler için gündeme gelen son isim, Marsilya'nın 21 yaşındaki yıldızı Bamba Dieng'di...
Süper Lig'de bu sezon yine zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe, transfer çalışmalarında da henüz resmi bir adım atamadı. Sarı lacivertliler için gündeme gelen son isim, Marsilya'nın 21 yaşındaki yıldızı Bamba Dieng'di...
Fransız basınına yansıyan haberlere göre, Marsilya'dan ayrılmak isteyen ve bu doğrultuda İngiliz kulüpleriyle görüşen Dieng, Ada'da transferin sona ermesiyle beraber kulübünde kalmıştı.
Haberde; Sampaoli'nin Cedric Bakambu'nun da takıma katılmasıyla Bamba Dieng'e istediği süreyi veremeyeceği yazılırken, buna rağmen Senegalli golcünün 'Fenerbahçe'ye gitmektense takımda kalırım' dediği öne sürüldü.
İşte Fransız basınına yansıyan o haber...