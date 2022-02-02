Haberler Fenerbahçe Bamba Dieng'den şoke eden Fenerbahçe kararı!

Bamba Dieng'den şoke eden Fenerbahçe kararı!

Ara transfer dönemi için takımı güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bek bölgelerinin dışında bir de ileri uç oyuncusu istiyordu. Bu doğrultuda gündeme gelen son isim Marsilya'nın genç yıldızı Bamba Dieng'di. Ancak Fransız basınına göre yıldız oyuncu Fenerbahçe ile ilgili şoke eden bir karar verdi. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 09:05 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 09:37
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Bamba Dieng'den şoke eden Fenerbahçe kararı!

Süper Lig'de bu sezon yine zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe, transfer çalışmalarında da henüz resmi bir adım atamadı. Sarı lacivertliler için gündeme gelen son isim, Marsilya'nın 21 yaşındaki yıldızı Bamba Dieng'di...

Bamba Dieng'den şoke eden Fenerbahçe kararı!

Fransız basınına yansıyan haberlere göre, Marsilya'dan ayrılmak isteyen ve bu doğrultuda İngiliz kulüpleriyle görüşen Dieng, Ada'da transferin sona ermesiyle beraber kulübünde kalmıştı.

Bamba Dieng'den şoke eden Fenerbahçe kararı!

Haberde; Sampaoli'nin Cedric Bakambu'nun da takıma katılmasıyla Bamba Dieng'e istediği süreyi veremeyeceği yazılırken, buna rağmen Senegalli golcünün 'Fenerbahçe'ye gitmektense takımda kalırım' dediği öne sürüldü.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor