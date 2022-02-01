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Keyifli bitirdiler

Antalya kampı sona erdi. Takımın son idmandaki neşesi, “Motivasyon& Kaynaşma” hedeflerine ulaşıldığını gösterdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 06:50
Keyifli bitirdiler

Fenerbahçe, 6 gün süren Antalya kampını tamamlayarak İstanbul'a döndü. Dün sabah gerçekleştirilen son antrenmanda oyuncular koşu, koordinasyon ve çabukluk hareketleri sonrası 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ile pas çalışması yaptı. İdman çift kale maç ve taktiksel+bireysel çalışmalarla noktalandı. Luiz Gustavo takımdan ayrı özel program, Serdar Aziz ise bireysel çalışma uyguladı. Filip Novak da tedavi oldu. Futbolcuların neşesi, İsmail Kartal'ın güç ve dayanıklılık yüklemesinin yanı sıra 'yeniden motive olma ve kaynaşma' hedefine ulaşıldığını gösterdi. Sarı-lacivertliler, Başakşehir maçının hazırlıklarına bugünden itibaren Samandıra'da devam edecek.

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