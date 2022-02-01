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Fenerbahçe'nin Sinan Bolat teklifi ortaya çıktı!

Forvet ve sol bek takviyesi beklenirken Fenerbahçe’den kaleci hamlesi geldi. Berke Özer sözleşme yenilemeye yanaşmayınca sarı-lacivertliler, milli file bekçisi Sinan Bolat’a teklif yaptı. İşte transferde yaşanan son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 06:50
Fenerbahçe'nin Sinan Bolat teklifi ortaya çıktı!

Fenerbahçe ara transfer döneminde ilginç bir gelişmeye imza attı... Sarı-Lacivertliler, Belçika ekibi Gent'in kalesini koruyan milli kaleci Sinan Bolat'ı istedi. Ancak Gent kulübü 750 bin Euro istedi. Fenerbahçe ise bu rakamı çok buldu. Görüşmeler tıkanırken Gent'ten bir kez daha indirim istendi.

Fenerbahçe'nin Sinan Bolat teklifi ortaya çıktı!

Takvim'in haberine göre; Sinan ile her konuda anlaşma sağlanırken sezon sonu sebest kalacak olan yıldız kaleci en kötü ihtimalle lig sonunda Sarı- Lacivertli kulüple sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'nin Sinan Bolat teklifi ortaya çıktı!

33 yaşında ve 1.86 boyunda olan Sinan da kulübünden anlayış beklediğini söyledi. Fenerbahçe'de Sinan Bolat gelişmesi yaşanırken takımın genç file bekçisi Berke Özer'in yeni sözleşmeye imza atmayı kabul etmediği ve sürekli forma giyme şansı olacağı bir Avrupa takımına gitmeyi planladığı bildirildi.

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