Fenerbahçe'den Efecan Karaca hamlesi! Görüşmeler başladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yerli isimlere ayrı bir önem veriliyor. Bu hedef doğrultusunda hamlelerini yapan sarı-lacivertliler, Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca için harekete geçti. A Spor'un haberine göre; İki kulüp yönetimi, yıldız futbolcunun transferi için görüşmelere başladı.



Kanarya'nın bu transferde ısrarcı olduğu ve yakın zamanda sonuçlandırmak için şartları zorlayacağı ifade edildi. Efecan'ı bırakmaya pek niyeti olmayan Akdeniz ekibinin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncudan ara transfer döneminde para kazanma adına satışa onay verebileceği kaydedildi.

Bu sezon Alanyaspor formasıyla 22 resmi maça çıkan Efecan Karaca 3 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.