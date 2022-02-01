Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Efecan Karaca hamlesi! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den Efecan Karaca hamlesi! Görüşmeler başladı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Allahyar ve Max Meyer ile yolların ayrılmasının ardından gözler takıma yapılacak takviyelere çevrildi. Yabancı sınırı nedeniyle yerli futbolculara ayrı bir önem veren yönetim, Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Efecan Karaca için harekete geçti. Akdeniz ekibiyle transfer görüşmelerinin başladığı ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 13:09 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 13:35
Fenerbahçe'den Efecan Karaca hamlesi! Görüşmeler başladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yerli isimlere ayrı bir önem veriliyor. Bu hedef doğrultusunda hamlelerini yapan sarı-lacivertliler, Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca için harekete geçti. A Spor'un haberine göre; İki kulüp yönetimi, yıldız futbolcunun transferi için görüşmelere başladı.

Kanarya'nın bu transferde ısrarcı olduğu ve yakın zamanda sonuçlandırmak için şartları zorlayacağı ifade edildi. Efecan'ı bırakmaya pek niyeti olmayan Akdeniz ekibinin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncudan ara transfer döneminde para kazanma adına satışa onay verebileceği kaydedildi.

Bu sezon Alanyaspor formasıyla 22 resmi maça çıkan Efecan Karaca 3 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

DİĞER
Son dakika... Fenerbahçe taraftarını korkutan gelişme! "Yönetim eldekini kaçırmasın..."
Sivas'ta hava -30'u gördü! Akan sular dondu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor