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Fenerbahçe'de gündem Lucas Alario

Fenerbahçe transfer haberleri: UEFA Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Forvet arayışlarını 4 koldan sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir isim girdi. Sarı-Lacivertliler'in Leverkusen formasını giyen Arjantinli yıldıza kanca attığı belirtiliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 06:50
Fenerbahçe'de gündem Lucas Alario

Berisha, Serdar Dursun ve Valencia'nın bu sezon gösterdiği kötü performans sonrasında forvet transferini gündemine alan Fenerbahçe'de adeta aday enflasyonu yaşanıyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelen son golcünün Lucas Alario olduğu iddia ediliyor.

Fenerbahçe'de gündem Lucas Alario

HEDEF KİRALAMAK

Takvim'in haberine göre; yönetimin, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen Arjantinli futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı belirtiliyor. Alınan bilgilere göre yönetim, Leverkusen'le 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Alario'yu satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de gündem Lucas Alario

Bu sezon başarısız bir grafik çizen 29 yaşındaki futbolcu 17 maçta sadece 2 gol atabildi. Leverkusen'in bu performans sonrasında Alario'yu elden çıkarmak istediği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de gündem Lucas Alario

9 KEZ MİLLİ OLDU

2017 yılında River Plate'ten 24 milyon Euro karşılığında Alman ekibine transfer olan yıldız futbolcu 9 kez Arjantin Milli Takımı'nda görev yapıp 3 gol attı. 148 kez Leverkusen formasıyla sahaya çıkan Lucas Alario 53 gol atıp 16 asist yaptı. Yıldız futbolcuyla 4-5 kulübün daha ilgilendiği öğrenildi.

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