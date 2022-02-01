Fenerbahçe'de gündem Lucas Alario

Berisha, Serdar Dursun ve Valencia'nın bu sezon gösterdiği kötü performans sonrasında forvet transferini gündemine alan Fenerbahçe'de adeta aday enflasyonu yaşanıyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelen son golcünün Lucas Alario olduğu iddia ediliyor.

HEDEF KİRALAMAK Takvim'in haberine göre; yönetimin, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen Arjantinli futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı belirtiliyor. Alınan bilgilere göre yönetim, Leverkusen'le 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Alario'yu satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.