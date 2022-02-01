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Fenerbahçe sportif direktör Antero Henrique ile görüşüyor!

Son dakika haberi... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PSG'nin eski sportif direktörü Antero Henrique iie görüştüğü öğrenildi. Henrique'nin bir dönem, Fenerbahçe'nin gündeminde Joachim Löw ile temas kurması da dikkat çekti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 21:36 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 21:57
Fenerbahçe sportif direktör Antero Henrique ile görüşüyor!

Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde bir yandan transfer çalışmaları devam ederken, öte yandan flaş bir gelişme gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in eski sportif direktörü Antero Henrique ile temasa geçtiği öğrenildi.

Porto'da ve PSG'de yıllarca sportif direktörlük yapan Portekizli futbol adamının, sportif direktörlüğün yanısıra futbol aklı olarak da düşünüldüğü ifade edildi. Aynı zamanda Henrique'nin bir dönem, Fenerbahçe'nin gündeminde Joachim Löw ile temas kurduğu da dikkat çekti.

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