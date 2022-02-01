FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya golcü müjdesi! Menajeri haber yolladı (FB spor haberi)

Golcü arayan F.Bahçe'ye Aaron Boupendza'dan haber geldi... Katar'ın Al Arabi takımından ayrılmak isteyen Gabonlu forvetin menajeri Harve Cros'un sarı-lacivertlilere transfer için hazır oldukları mesajı gönderdiği iddia edildi. Kulüplerin anlaşması halinde Boupendza'nın Türkiye'ye dönebileceği belirtiliyor. 25 yaşındaki Gabonlu, Süper Lig'de 22 golle gol kralı olmuştu.
Yönetim; diğer adaylar Seferovic, Pesic, Tiquinho ve Morelos'un durumuna göre tercihini yapacak. İngiliz basınının gündeme getirdiği Mohamed Elneny'yi ise sarı-lacivertlilerin gelecek sezona yönelik düşündüğü bildirildi. 29 yaşındaki oyuncunun, Arsenal ile sözleşmesi haziranda bitecek. Fenerbahçe, Mısırlı yıldızı bonservis bedeli ödemeyeceği için fırsat transferi olarak görüyor.
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Hatayspor formasıyla 2020-21'de Süper Lig'de 22 gol atan Boupendza, krallık tacını giymişti. 4.25 milyon euro'ya Katar'ın Al Arabi takımına satılan yıldız burada 12 maçta 4 gol ve 2 asiste imza attı.