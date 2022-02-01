Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya golcü müjdesi! Menajeri haber yolladı (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya golcü müjdesi! Menajeri haber yolladı (FB spor haberi)

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Katar’da aradığını bulamayan Süper Lig’in eski Gol Kralı, sarı-lacivertli formayı giymeye hazır olduğunu iletti. Fenerbahçe değerlendiriyor. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya golcü müjdesi! Menajeri haber yolladı (FB spor haberi)

Golcü arayan F.Bahçe'ye Aaron Boupendza'dan haber geldi... Katar'ın Al Arabi takımından ayrılmak isteyen Gabonlu forvetin menajeri Harve Cros'un sarı-lacivertlilere transfer için hazır oldukları mesajı gönderdiği iddia edildi. Kulüplerin anlaşması halinde Boupendza'nın Türkiye'ye dönebileceği belirtiliyor. 25 yaşındaki Gabonlu, Süper Lig'de 22 golle gol kralı olmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya golcü müjdesi! Menajeri haber yolladı (FB spor haberi)

Yönetim; diğer adaylar Seferovic, Pesic, Tiquinho ve Morelos'un durumuna göre tercihini yapacak. İngiliz basınının gündeme getirdiği Mohamed Elneny'yi ise sarı-lacivertlilerin gelecek sezona yönelik düşündüğü bildirildi. 29 yaşındaki oyuncunun, Arsenal ile sözleşmesi haziranda bitecek. Fenerbahçe, Mısırlı yıldızı bonservis bedeli ödemeyeceği için fırsat transferi olarak görüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya golcü müjdesi! Menajeri haber yolladı (FB spor haberi)

22

Hatayspor formasıyla 2020-21'de Süper Lig'de 22 gol atan Boupendza, krallık tacını giymişti. 4.25 milyon euro'ya Katar'ın Al Arabi takımına satılan yıldız burada 12 maçta 4 gol ve 2 asiste imza attı.

DİĞER
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’dan sevindiren haber! Rihanna anne oluyor!
Farah Zeynep Abdullah aşkta dikiş tutturamıyor! DJ Artz ile ilişkisini sonlarından güzel oyuncu fotoğrafları sildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor