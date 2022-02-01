FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya golcü müjdesi! Menajeri haber yolladı (FB spor haberi)

Yönetim; diğer adaylar Seferovic, Pesic, Tiquinho ve Morelos'un durumuna göre tercihini yapacak. İngiliz basınının gündeme getirdiği Mohamed Elneny'yi ise sarı-lacivertlilerin gelecek sezona yönelik düşündüğü bildirildi. 29 yaşındaki oyuncunun, Arsenal ile sözleşmesi haziranda bitecek. Fenerbahçe, Mısırlı yıldızı bonservis bedeli ödemeyeceği için fırsat transferi olarak görüyor.



