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Alanyaspor'dan Efecan Karaca açıklaması! Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Alanyaspor'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Efecan Karaca için resmi görüşmelere başladı. Akdeniz ekibinde teknik direktör Francesco Farioli, sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcuyla ilgili transfer açıklamasında bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2022 Salı 14:24
Alanyaspor'dan Efecan Karaca açıklaması! Fenerbahçe...

Transfer operasyonunu sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Alanyaspor'dan Efecan Karaca açıklaması! Fenerbahçe...

Akdeniz ekibinin başarılı teknik direktörü Francesco Farioli, sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan yıldız futbolcu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor'dan Efecan Karaca açıklaması! Fenerbahçe...

"TRANSFER TEKLİFLERİ BENİ RAHATSIZ EDİYOR"
TRT Spor'a konuşan genç teknik adam açıklamasında "Efecan Karaca, takımda yeri doldurulamaz bir oyuncu. Onun kalması kritik bir transfer yapmaktan daha önemli. Oyuncularıma gelen transfer teklifleri beni rahatsız ediyor, çünkü onların kafasını karıştırıyor." ifadelerini kullandı.

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