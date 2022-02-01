Alanyaspor'dan Efecan Karaca açıklaması! Fenerbahçe...

"TRANSFER TEKLİFLERİ BENİ RAHATSIZ EDİYOR"

TRT Spor'a konuşan genç teknik adam açıklamasında "Efecan Karaca, takımda yeri doldurulamaz bir oyuncu. Onun kalması kritik bir transfer yapmaktan daha önemli. Oyuncularıma gelen transfer teklifleri beni rahatsız ediyor, çünkü onların kafasını karıştırıyor." ifadelerini kullandı.