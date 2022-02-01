Alanyaspor'dan Efecan Karaca açıklaması! Fenerbahçe...

Transfer operasyonunu sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
Transfer operasyonunu sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
Akdeniz ekibinin başarılı teknik direktörü Francesco Farioli, sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer alan yıldız futbolcu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
"TRANSFER TEKLİFLERİ BENİ RAHATSIZ EDİYOR"
TRT Spor'a konuşan genç teknik adam açıklamasında "Efecan Karaca, takımda yeri doldurulamaz bir oyuncu. Onun kalması kritik bir transfer yapmaktan daha önemli. Oyuncularıma gelen transfer teklifleri beni rahatsız ediyor, çünkü onların kafasını karıştırıyor." ifadelerini kullandı.
DİĞER