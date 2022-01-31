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Joachim Löw'de flaş gelişme! Fenerbahçe derken...

Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, sezon sonuna kadar takımı İsmail Kartal'a emanet etmişti. Sarı lacivertliler için Joachim Löw ismi gündemden düşmezken, Alman basını efsane teknik direktörlerinin geleceğiyle ilgili flaş bir analiz yayınladı. İşte Löw için 'en doğru seçenek' olarak yazılan iki takım... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 12:40
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Joachim Löw'de flaş gelişme! Fenerbahçe derken...

Fenerbahçe'nin gelecek sezondan itibaren takımın başına geçmesini hedeflediği Joachim Löw konusunda flaş bir rapor yayınlandı.

'Löw'ün gelecek sezon için olası hedefleri' başlığıyla yayınlanan haber şu şekilde;

Joachim Löw'de flaş gelişme! Fenerbahçe derken...

"Löw için şu ana kadar yapılan tek teklif Fenerbahçe'den geldi. Burada dikkat çeken detay, 2018'den sonra Mesut Özil ile tekrar buluşabilecek olmaları.

İspanya içinse şans düşük. Hem Real Madrid hem Barcelona şu an için teknik direktör aramıyor. Premier Lig için de aynı şeyler söz konusu. Yalnızca Ragnick sonrası Manchester United bir arayışa girişebilir. Löw için her iki lig de çekici ancak buralarda çalışmak istiyorsa '2. sınıf' bir takım çalıştırmayı kabul etmek zorunda."

Joachim Löw'de flaş gelişme! Fenerbahçe derken...

"Peki Almanya'ya dönüş mümkün mü? Löw için uygun takımlar Bayern Münih ve Borussia Dortmund. Ancak iki ekibin gündeminde de Löw yok. BILD'e göre Leipzig ve Hertha Berlin, Löw için iki harika seçenek olabilir. Her iki takım da hem ekonomik hem sportif açıdan Löw'ün isteklerini karşılayabilir.

Ancak öncelikle Löw'e teklif sunmaları gerekecek. Aksi takdirde efsane teknik adamın önümüzdeki sene boşta kalması söz konusu değil."

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