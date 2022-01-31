Joachim Löw'de flaş gelişme! Fenerbahçe derken...

"Löw için şu ana kadar yapılan tek teklif Fenerbahçe'den geldi. Burada dikkat çeken detay, 2018'den sonra Mesut Özil ile tekrar buluşabilecek olmaları.

İspanya içinse şans düşük. Hem Real Madrid hem Barcelona şu an için teknik direktör aramıyor. Premier Lig için de aynı şeyler söz konusu. Yalnızca Ragnick sonrası Manchester United bir arayışa girişebilir. Löw için her iki lig de çekici ancak buralarda çalışmak istiyorsa '2. sınıf' bir takım çalıştırmayı kabul etmek zorunda."