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Fenerbahçe'de Antalya kampı sona erdi! Gustavo, Serdar Aziz ve Novak...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 6 gün süren Antalya kampı, sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanla tamamlandı. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo takımdan ayrı özel program dahilinde, Serdar Aziz ise günü bireysel çalışmalarla tamamladı. Filip Novak da günü tedavi ile noktaladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 13:20
Fenerbahçe'de Antalya kampı sona erdi! Gustavo, Serdar Aziz ve Novak...

Süper Lig'e verilen arada kamp çalışmalarını Antalya'da gerçekleştiren Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla kampı tamamladı.

Koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Çift kale maçın ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Luiz Gustavo takımdan ayrı özel program dahilinde, Serdar Aziz ise günü bireysel çalışmalarla tamamladı. Filip Novak da günü tedavi ile noktaladı.


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