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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefi Sinan Bolat sessizliğini bozdu! "24 saat içinde..."

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefi arasında yer alan Sinan Bolat, sessizliğini bozdu. Galatasaray'ın Gent ile temasa geçmesinin ardından Fenerbahçe ile de görüşmelere başlayan Sinan Bolat, yaptığı konuşmada 24 saat içinde transferine dair önemli gelişmelerin yaşanabileceğini ifade etti. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 10:54
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefi Sinan Bolat sessizliğini bozdu! "24 saat içinde..."

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer aldığı bilinen Sinan Bolat, Belçika basınına flaş ifadeler kullandı.

Tecrübeli eldiven, kendisine gelen transfer tekliflerini doğrularken, 24 saat içinde her şeyin gerçekleşebileceğini aktardı.

İşte o sözler;

"İki kulüp benimle resmi olarak ilgileniyor. Bunu da Gent'e bildirdiler. Ne olacağını göreceğiz. 24 saat içinde çok şey olabilir. Bunun dışında pek konuşmak istemiyorum, aksi taktirde çok fazla kargaşa çıkacak. Ne hissettiğim konusunda her zaman net oldum, açıklık herkes için en doğru olandır. Gent'ten ayrılmak istediğime dair sözler şimdiye dek ağızımdan çıkmadı ama sadece 4-5 aylık kontratım kaldı. Sadece netlik istiyorum. Eski röportajlarımda bundan bahsetmiştim."

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