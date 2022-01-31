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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Morelos'a Türk kancası

Fenerbahçe transfer haberleri: Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA konferans Ligi'nde mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de gündem Morelos... İskoç basınında yer alan haberde, “F.Bahçe’nin Kolombiyalı golcüye ilgisi alevleniyor” denildi, 8.4 milyon euro’nun gözden çıkarıldığını iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Morelos'a Türk kancası

Forvet transferi için çalışmaları sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden birisi Glasgow Rangers'tan Alfredo Morelos'tu... İskoç basını dün iddiaları sütunlarına taşıdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Morelos'a Türk kancası

The Scotsman gazetesi, sarı-lacivertlilerin yaz aylarında da nabız yokladığı Kolombiyalı golcüye olan ilgisinin yeniden alevlendiğini dile getirdi. Forvet hattındaki Serdar Dursun ile Enner Valencia'yı desteklemek isteyen Türk ekibinin, Morelos için 7 milyon sterlin (yaklaşık 8.4 milyon euro) ödemeye hazır olduğu aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Morelos'a Türk kancası

BU HAFTA NETLEŞECEK

Ancak haberde, formunun zirvesinde olan 25 yaşındaki Morelos'un hücumda Van Bronckhorst'un ana adamı olduğu ve Rangers'ın bu transfere kolay izin vermeyeceği vurgulandı... Fenerbahçe'nin radarında Benfica'dan Haris Seferovic ve Olympiakos'tan Tiquinho Soares'in de yer aldığı bildirildi...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Morelos'a Türk kancası

Özellikle Seferovic konusunda yönetimin girişimlere devam ettiği gelen haberler arasında. Transfer için öncelikle yabancı kontenjanı boşaltması gereken sarı-lacivertlilerin bu hafta resmi adımları atması bekleniyor.

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