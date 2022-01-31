FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Morelos'a Türk kancası

Forvet transferi için çalışmaları sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden birisi Glasgow Rangers'tan Alfredo Morelos'tu... İskoç basını dün iddiaları sütunlarına taşıdı.
Forvet transferi için çalışmaları sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden birisi Glasgow Rangers'tan Alfredo Morelos'tu... İskoç basını dün iddiaları sütunlarına taşıdı.
The Scotsman gazetesi, sarı-lacivertlilerin yaz aylarında da nabız yokladığı Kolombiyalı golcüye olan ilgisinin yeniden alevlendiğini dile getirdi. Forvet hattındaki Serdar Dursun ile Enner Valencia'yı desteklemek isteyen Türk ekibinin, Morelos için 7 milyon sterlin (yaklaşık 8.4 milyon euro) ödemeye hazır olduğu aktarıldı.
BU HAFTA NETLEŞECEK
Ancak haberde, formunun zirvesinde olan 25 yaşındaki Morelos'un hücumda Van Bronckhorst'un ana adamı olduğu ve Rangers'ın bu transfere kolay izin vermeyeceği vurgulandı... Fenerbahçe'nin radarında Benfica'dan Haris Seferovic ve Olympiakos'tan Tiquinho Soares'in de yer aldığı bildirildi...
Özellikle Seferovic konusunda yönetimin girişimlere devam ettiği gelen haberler arasında. Transfer için öncelikle yabancı kontenjanı boşaltması gereken sarı-lacivertlilerin bu hafta resmi adımları atması bekleniyor.