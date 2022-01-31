FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Haris Seferovic'ten kötü haber!

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısında beklentilerin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerde ilk hedef forvet mevkisi... Bu bölge için gündeminde önemli oyuncuları alan Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden biri de Haris Seferovic'ti. Ancak İsviçreli santrfordan kötü haber geldi.
Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre 29 yaşındaki tecrübeli golcü takımından ayrılmak istemiyor. Benfica'nın da Seferovic için yüksek bir teklif gelmemesi halinde oyuncusunu bırakmaya niyetli olmadığı bildirildi.