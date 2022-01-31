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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Haris Seferovic'ten kötü haber!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de sezonun ilk yarısı itibarıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de, ligin ikinci yarısına daha iddialı girmek için transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin forvet takviyesi kapsamında gündeminde aldığı Haris Seferovic'ten ise kötü haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 08:15
TUĞÇE ERGİNKOÇ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Haris Seferovic'ten kötü haber!

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısında beklentilerin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Haris Seferovic'ten kötü haber!

Sarı-lacivertlilerde ilk hedef forvet mevkisi... Bu bölge için gündeminde önemli oyuncuları alan Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden biri de Haris Seferovic'ti. Ancak İsviçreli santrfordan kötü haber geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Haris Seferovic'ten kötü haber!

Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre 29 yaşındaki tecrübeli golcü takımından ayrılmak istemiyor. Benfica'nın da Seferovic için yüksek bir teklif gelmemesi halinde oyuncusunu bırakmaya niyetli olmadığı bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Haris Seferovic'ten kötü haber!

Haberde İspanyol ekibi Mallorca'nın da Seferovic için satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralık olarak nabız yokladığı ancak bu teklifin ne kulübü de ne de oyuncuyu memnun ettiği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Haris Seferovic'ten kötü haber!

Bosna-Hersek asıllı İsviçreli futbolcu, 2017'den bu yana Benfica forması giyiyor. Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kiralamak istediği golcü, bu sezon çıktığı 12 karşılaşmada 5 gol atarken 3 de asist yaptı. Seferovic'in Benfica ile olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

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