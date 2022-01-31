FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Roberto Gagliardini ile ilgileniyor mu? İtalyan gazeteci açıkladı

Süper Lig'de bu sezon ilk yarı itibarıyla beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertli takımın gündemine birçok isim gelirken, İtalyan gazeteci Nicolo Schira flaş bir paylaşım yaptı.

Schira sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Son söylentilere rağmen, Fenerbahçe ile Gagliardini arasında bir görüşme yok. O Inter'de kalacak" ifadelerini kullandı.