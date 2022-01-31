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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Roberto Gagliardini ile ilgileniyor mu? İtalyan gazeteci açıkladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Ara transfer döneminin kapanmasına az bir zaman kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin gündeminde yer aldığı iddia edilen Roberto Gagliardini ile ilgili İtalyan gazeteci Nicolo Schira'dan paylaşım geldi. (fotomac.com.tr /Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 13:51
TUĞÇE ERGİNKOÇ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Roberto Gagliardini ile ilgileniyor mu? İtalyan gazeteci açıkladı

Süper Lig'de bu sezon ilk yarı itibarıyla beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertli takımın gündemine birçok isim gelirken, İtalyan gazeteci Nicolo Schira flaş bir paylaşım yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Roberto Gagliardini ile ilgileniyor mu? İtalyan gazeteci açıkladı

Schira sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Son söylentilere rağmen, Fenerbahçe ile Gagliardini arasında bir görüşme yok. O Inter'de kalacak" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Roberto Gagliardini ile ilgileniyor mu? İtalyan gazeteci açıkladı

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Roberto Gagliardini, 2017'de Atalanta'dan Inter'e transfer olmuştu. 27 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu bu sezon çıktığı 14 karşılaşmada 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

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