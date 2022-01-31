Haberler Fenerbahçe Artem Dovbyk'in menajerinden transfer açıklaması! "Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor..."

Artem Dovbyk'in menajerinden transfer açıklaması! "Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor..."

Son dakika transfer haberi... Şu anda Dnipro forması giyen 24 yaşındaki golcü futbolcu Artem Dovbyk'in menajeri yaptığı konuşmada Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un oyuncusunu istediğini ve Artem Dovbyk'in şu anda Türkiye'de olduğunu ifade etti. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 11:56 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 12:00
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Artem Dovbyk'in menajerinden transfer açıklaması! "Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor..."

Ukrayna ligi ekiplerinden Dnipro'da forma giyen golcü futbolcu Artem Dovbyk'in menajeri, Ukrayna basınına oyuncusunun transferine ilişkin konuştu. İşte o sözler...

Artem Dovbyk'in menajerinden transfer açıklaması! "Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor..."

- Galatasaray'ın ilgisi ne kadar doğru?
Artem'in Türkiye Ligi'ne olası transferiyle alakalı tüm spekülasyonlara son vermek istiyorum. Nitekim geçtiğimiz yıl, tüm Türk devleri Dovbyk'e ilgi gösterdi. Bu kulüplerin yönetimleriyle iyi ilişkiler geliştirdi. Dnipro da bu ilginin farkında. Ancak şu aşamada transfer söz konusu değil.

Artem Dovbyk'in menajerinden transfer açıklaması! "Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor..."

- Artem şimdi nerede?
Şu anda Türkiye ama transfer müzakereleri için değil. Dnipro için kampta. Dovbyk, yoluna bildiği şekilde devam etmek istiyor. Başarılar kazanmak isteyen, yarışmacı bir kimliğe sahip.

Artem Dovbyk'in menajerinden transfer açıklaması! "Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor..."

- Türkiye dedikodularının arkasında en var? Bir temeli var mı?
Evet var. Son 1 yıldır Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Artem ile ilgilendiğini doğrulayabilirim. Bu kulüplerin idarecileri, Artem'i canlı izlediler. Yöneticilerle özel bir iletişimim vardı ancak oyuncum bu aşamada Süper Lig'e girmek istemiyor.

Artem Dovbyk'in menajerinden transfer açıklaması! "Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor..."

- İlgilenenler arasında başka ligllerden takım var mı?
Evet, Avrupa'nın 5 büyük liginden ilgilenen var. Şimdi takım ismi vermek istemiyorum ama sadece Torino'nun ilgisinin doğru olduğunu söyleyebilirim.

DİĞER
Son dakika: Galatasaray'da ikinci Mustafa Kapı vakası! Genç oyuncu Marsilya ile anlaştı...
Sahibinden 2. el araç piyasası resmen durdu! Fiyatlarda düşüş var ama alacak yok!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor