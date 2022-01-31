Artem Dovbyk'in menajerinden transfer açıklaması! "Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor..."

- Türkiye dedikodularının arkasında en var? Bir temeli var mı?

Evet var. Son 1 yıldır Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Artem ile ilgilendiğini doğrulayabilirim. Bu kulüplerin idarecileri, Artem'i canlı izlediler. Yöneticilerle özel bir iletişimim vardı ancak oyuncum bu aşamada Süper Lig'e girmek istemiyor.