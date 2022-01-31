Artem Dovbyk'in menajerinden transfer açıklaması! "Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor..."

Ukrayna ligi ekiplerinden Dnipro'da forma giyen golcü futbolcu Artem Dovbyk'in menajeri, Ukrayna basınına oyuncusunun transferine ilişkin konuştu. İşte o sözler...
- Galatasaray'ın ilgisi ne kadar doğru?
Artem'in Türkiye Ligi'ne olası transferiyle alakalı tüm spekülasyonlara son vermek istiyorum. Nitekim geçtiğimiz yıl, tüm Türk devleri Dovbyk'e ilgi gösterdi. Bu kulüplerin yönetimleriyle iyi ilişkiler geliştirdi. Dnipro da bu ilginin farkında. Ancak şu aşamada transfer söz konusu değil.
- Artem şimdi nerede?
Şu anda Türkiye ama transfer müzakereleri için değil. Dnipro için kampta. Dovbyk, yoluna bildiği şekilde devam etmek istiyor. Başarılar kazanmak isteyen, yarışmacı bir kimliğe sahip.