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Vedat Muriqi Real Mallorca'ya transfer oldu! İşte ilk sözleri ve bonservis bedeli

Süper Lig'de Fenerbahçe forması ile gösterdiği başarılı performansın ardından rekor bonservis bedeliyle Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriqi, İtalya'da beklentileri karşılayamadı. Kosovalı golcü, devre arasında takımdan ayrıldı ve İspanya'nın yolunu tuttu. İşte transferin detayları ve Muriqi'nin ilk sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 09:13 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 09:17
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Vedat Muriqi Real Mallorca'ya transfer oldu! İşte ilk sözleri ve bonservis bedeli

Transferde beklenen oldu ve Vedat Muriqi, Lazio'dan ayrıldı. Kosovalı golcü sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla Real Mallorca'ya kiralandı. İspanyol ekibi Lazio'ya, 6 ay için 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonu içinse kasadan 12 milyon Euro çıkacak.

Real Mallorca, Muriqi'nin maaşının tamamını da üstlenecek.

Gece saatlerinde İspanya'ya inen ve sağlık kontrolünden geçmesinin ardından yarın resmi sözleşmeye imza atacak olan Vedat Muriqi, ilk açıklamasını da yaptı.

Yıldız golcü, "Uzun bir gün oldu ama sonunda burada olduğum için çok mutluyum. Antrenmana başlamayı, yeni takım arkadaşlarımı tanımayı ve oynamaya başlamayı dört gözle bekliyorum. Umarım hem takım için hem de benim için iyi olur." dedi.

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