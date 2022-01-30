Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ghislain Konan imzaya kaldı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ghislain Konan imzaya kaldı

Fenerbahçe transfer haberleri: UEFA Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sol bek pozisyonu için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde gündeme gelen son isim Ghislain Konan olmuştu. Kanarya, yıldız futbolcuda imza aşamasına geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ghislain Konan imzaya kaldı

Fenerbahçe sol bek için Ghislain Konan'ın transferinde mutlu sona yaklaştı. Reims Kulübü Başkanı Jean- Pierre Caillot, sözleşme uzatmayı reddeden Fildişili oyuncuyu satma kararı aldıklarını ve Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıkladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ghislain Konan imzaya kaldı

Oyuncunun da teklifi kabul etmesi halinde transferin gerçekleşeceğini dile getirdi. Fransız basını bonservis bedelinin 1.5 ile 2 milyon euro arasında bir rakam olacağını yazdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ghislain Konan imzaya kaldı

Fenerbahçe'nin resmi açıklamayı 1-2 gün içinde yapması ve Konan'ın Konferans Ligi için UEFA'ya verilecek yeni listeye yazılması bekleniyor. Fildişi Milli Takımı ile Afrika Kupası'ndan son 16'da elenen Konan'ın haftaya Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

DİĞER
Genç yaşta eşini toprağa veren Ece Erken ile aynı kaderi paylaşan şarkıcı Hatice: Yaşamayan bilemez...
"Stok yok" oyunu bozuluyor! Uzmanlar uyardı: Mutlaka bunu yapın
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor