FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ghislain Konan imzaya kaldı

Fenerbahçe sol bek için Ghislain Konan'ın transferinde mutlu sona yaklaştı. Reims Kulübü Başkanı Jean- Pierre Caillot, sözleşme uzatmayı reddeden Fildişili oyuncuyu satma kararı aldıklarını ve Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıkladı.

Oyuncunun da teklifi kabul etmesi halinde transferin gerçekleşeceğini dile getirdi. Fransız basını bonservis bedelinin 1.5 ile 2 milyon euro arasında bir rakam olacağını yazdı.