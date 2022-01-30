Kazanmaya odaklanmalıyız

Miha Zajc, İsmail Kartal'ın takıma enerji kattığını söyledi. Sloven futbolcu, "Hocamız saha içinde daha fazla efor sarfetmemizi, daha agresif olmamızı istiyor. Bizim için iyi bir değişiklik oldu" dedi. Başarılı orta saha ligde hedeflerinin devam ettiğini de belirterek, "İçinde bulunduğumuz durumun olabilecek en iyi durum olmadığını tabii ki biliyoruz. Ama kalitemiz var. Bu kalitemizle hedeflerimize ulaşabiliriz. Taraftarımızın desteğini hissediyoruz. Yapmamız gereken maçlara odaklanıp, kazanmak. Ben de gol ve asistlerle katkıda bulunmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.