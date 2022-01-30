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Joachim Löw Fenerbahçe'ye doğru! Ekibi nasıl olacak?

Son dakika spor haberi: Sezon sonuna kadar teknik direktör İsmail Kartal ile yola devam edecek olan Fenerbahçe'de gelecek sene takımın başına dünyaca ünlü bir hocanın getirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda bir süredir görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli yönetim, Joachim Löw ile temaslarında olumlu ilerliyor. Sınırsız kredi verilecek deneyimli çalıştırıcıyla hem yarışmacı hem de gelişime yönelik bir takım amaçlanıyor. Peki Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Joachim Löw'ün ekibi nasıl olacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 10:03
Joachim Löw Fenerbahçe'ye doğru! Ekibi nasıl olacak?

Fenerbahçe'de gelecek sezona yönelik teknik direktör arayışlarında Joachim Löw ismi ağırlık kazandı. Başkan Ali Koç'un listesinde ilk sırada yer alan deneyimli teknik adam ile görüşmeler olumlu ilerliyor. Devre arasında takım devralmak istemeyen Alman çalıştırıcıya gelecek sezona yönelik teklif yapıldı.

Joachim Löw Fenerbahçe'ye doğru! Ekibi nasıl olacak?

Milliyet'in haberine göre; Bu çerçevede teklifi değerlendiren Löw, sarı-lacivertliler ile masaya oturdu. Olumlu giden görüşmelerin resmiyet kazanması halinde yönetim önceki dönemlerde yapılan hatalara düşmeyecek.

Joachim Löw Fenerbahçe'ye doğru! Ekibi nasıl olacak?

Şampiyonluk her şekilde ilk hedef olsa da orta vadeli bir plan da söz konusu olacak. Önceki teknik direktörler ligde sonuçlar gelmediği için gönderilmişti. Ancak Joachim Löw ile hem yarışmacı hem de gelişime yönelik bir hedef söz konusu.

Joachim Löw Fenerbahçe'ye doğru! Ekibi nasıl olacak?

Löw liderliğinde sabırla adımlar atılacak ve ünlü çalıştırıcıya birden sonuç alma baskısı yüklenmeyecek. Ayrıca altyapı ile ilgili de Löw yetkili olacak. Bu sayede yıllardır hedeflenen altyapı ve A takımın yakınlaşması da sağlanacak.

Joachim Löw Fenerbahçe'ye doğru! Ekibi nasıl olacak?

Öte yandan Joachim Löw'de bir aksilik çıkması halinde B planı da hazırlandı. Löw ile görüşmeler olumlu ilerlese de her ihtimal masada tutuluyor. Görüşmelerin tıkanması ya da pürüz çıkması durumunda Portekizli Jorge Jesus ismi düşünülüyor. Bu isim dışında ayrıca farklı alternatiflerin de söz konusu olduğu öğrenildi.

Joachim Löw Fenerbahçe'ye doğru! Ekibi nasıl olacak?

EKİBİ NASIL OLACAK?
Fenerbahçe'de Joachim Löw döneminin başlaması halinde nasıl bir teknik ekip kurulacağı da merak konusu. 62 yaşındaki Löw'ün kendi ekibinin yanı sıra kendisinin onay vereceği ve ligi iyi bilen tecrübeli bir yerli yardımcı antrenörün de yanında olacağı kaydedildi. Bu sayede geçiş sürecinin daha kısa sürmesi hedefleniyor.

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