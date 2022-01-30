Joachim Löw Fenerbahçe'ye doğru! Ekibi nasıl olacak?

Löw liderliğinde sabırla adımlar atılacak ve ünlü çalıştırıcıya birden sonuç alma baskısı yüklenmeyecek. Ayrıca altyapı ile ilgili de Löw yetkili olacak. Bu sayede yıllardır hedeflenen altyapı ve A takımın yakınlaşması da sağlanacak.

Öte yandan Joachim Löw'de bir aksilik çıkması halinde B planı da hazırlandı. Löw ile görüşmeler olumlu ilerlese de her ihtimal masada tutuluyor. Görüşmelerin tıkanması ya da pürüz çıkması durumunda Portekizli Jorge Jesus ismi düşünülüyor. Bu isim dışında ayrıca farklı alternatiflerin de söz konusu olduğu öğrenildi.