Joachim Löw Fenerbahçe'ye doğru! Ekibi nasıl olacak?

Fenerbahçe'de gelecek sezona yönelik teknik direktör arayışlarında Joachim Löw ismi ağırlık kazandı. Başkan Ali Koç'un listesinde ilk sırada yer alan deneyimli teknik adam ile görüşmeler olumlu ilerliyor. Devre arasında takım devralmak istemeyen Alman çalıştırıcıya gelecek sezona yönelik teklif yapıldı.
Milliyet'in haberine göre; Bu çerçevede teklifi değerlendiren Löw, sarı-lacivertliler ile masaya oturdu. Olumlu giden görüşmelerin resmiyet kazanması halinde yönetim önceki dönemlerde yapılan hatalara düşmeyecek.
Şampiyonluk her şekilde ilk hedef olsa da orta vadeli bir plan da söz konusu olacak. Önceki teknik direktörler ligde sonuçlar gelmediği için gönderilmişti. Ancak Joachim Löw ile hem yarışmacı hem de gelişime yönelik bir hedef söz konusu.