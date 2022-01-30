Haberler Fenerbahçe Futbol benim hayatım

Futbol benim hayatım

Pelkas, hayat gibi futbolda da inişler çıkışlar olabildiğini söyledi, “Güçlü bir şekilde dönerek takıma yardım etmem gerekiyor” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 06:50
Futbol benim hayatım

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas, Antalya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli futbolcu, eski performansına kavuşmak için çalışmaya devam edeceğini söyledi. "Futbol hayat gibi. İnişli çıkışlı olabiliyor" diyen yıldız, "İyi giderken ayaklarınız havadadır, kendinizi çok iyi hissedersiniz ama gitmediğinde hayal kırıklıkları olur. Güçlü bir mantaliteyle sürdürmemiz gerekiyor. Çalışmaya devam edip takıma yardım etmem gerekiyor" ifadelerini kullandı. Sakatlık sonrası dönüş sürecine de değinen Pelkas, "Bu süre bazıları için yeterli, bazıları için olmayabilir bu tartışmalara girmek istemem. Herkes oynamayı ister, sahada performans ortaya koymak ister. Bazen iyi bazen kötü performans ortaya koyarsınız. İyi oynayabilmeniz için etkenler çok fazla. Ben çalışmaya devam edeceğim sıkı bir şekilde. Hala takıma yardımcı olabileceğimi biliyorum" şeklinde konuştu.

DAHA 15 MAÇ VAR

Taraftarın mutsuz hissetmesinin normal olduğunu vurgulayan Pelkas, "Takımı hak ettiği noktaya getirdikçe onlara umut verebiliriz. Çünkü biz onların güçlerini hissettik. Onlar bizim yanımızda olduklarında çok güçlüyüz. Elbette ki hedeflerimiz devam ediyor. Lig bitmedi, 15 maç var oynanacak. Kupa hedefimiz var, Konferans Ligi'nde oynayacağımız maçlar var. Maç maç bakmalıyız" diye konuştu.

DİĞER
Son dakika: Fatih Terim’in prensi olmuştu! Süper Lig’de yılın transferi geliyor Emre Belözoğlu istedi...
"Stok yok" oyunu bozuluyor! Uzmanlar uyardı: Mutlaka bunu yapın
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor