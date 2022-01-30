FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sıra forvette! İşte listedeki isimler

Kanarya'da takviye planlanan ikinci mevki forvet için girişimler devam ediyor. Gündemde yer alan Haris Seferovic (Benfica), Alfredo Morelos (Glasgow Rangers), Tiquinho Soares (Olympiakos) için henüz ciddi bir ilerleme kaydedilemezken, Michael Olunga'nın adı da yeniden öne çıktı.

Yönetimin, Kenyalı golcü için Al Duhail'e teklif yaptığı iddia ediliyor. Kenya basını da ocak ayının başında sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki Olunga'yı transfer etmek istediğini yazmıştı.