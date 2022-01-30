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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sıra forvette! İşte listedeki isimler

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arada transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de gündem forvet transferi. Sarı-lacivertliler kadrosuna yapacağı takviye ile gol yollarındaki sorunu çözmek istiyor. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sıra forvette! İşte listedeki isimler

Kanarya'da takviye planlanan ikinci mevki forvet için girişimler devam ediyor. Gündemde yer alan Haris Seferovic (Benfica), Alfredo Morelos (Glasgow Rangers), Tiquinho Soares (Olympiakos) için henüz ciddi bir ilerleme kaydedilemezken, Michael Olunga'nın adı da yeniden öne çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sıra forvette! İşte listedeki isimler

Yönetimin, Kenyalı golcü için Al Duhail'e teklif yaptığı iddia ediliyor. Kenya basını da ocak ayının başında sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki Olunga'yı transfer etmek istediğini yazmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sıra forvette! İşte listedeki isimler

TAM BİR GOL MAKİNESİ

Katar Ligi'nde bu sezon 13 maçta 15 gol atan Olunga, AFC Şampiyonlar Ligi'nde de 9 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı. Kulübüyle 1.5 yıl daha sözleşmesi olan Kenyalı gol makinesinin piyasa değeri 7 milyon euro.

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