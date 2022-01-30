Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de kriz! 2 futbolcudan transfere engel

Fenerbahçe'de kriz! 2 futbolcudan transfere engel

Son dakika spor haberi: Ara transfer dönemi çalışmalarına hummalı bir şekilde devam eden Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen yabancı futbolcuların tavrı yönetimin elini canını sıkıyor. Sol bek ve santrfor takviyesi yapmayı amaçlayan ve temaslarına devam eden sarı-lacivertlilerde gözden çıkarılan 2 isim takımdan ayrılmaya yanaşmayarak transferleri engelliyor. Yabancı kontenjanı dolu olan Kanarya'da alternatif yollar aranıyor. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 13:39
Fenerbahçe'de kriz! 2 futbolcudan transfere engel

Ekonomik olarak çok da rahat olmayan Fenerbahçe, şartların daha da zorlu olduğu ara transfer döneminde takviye çabasında. Ancak bütün bunlar yetmezmiş gibi sarı lacivertlilerin yabancı kontenjanı dolu, lejyonerlerden kimse de ayrılmak istemiyor.

Fenerbahçe'de kriz! 2 futbolcudan transfere engel

Türkiye'nin haberine göre; Fenerbahçe, öncelikle sol bek, mümkünse de bir golcü için uğraşıyor. Amaç yeni transferleri UEFA listelerinin son günü olan 2 Şubat'a yetiştirmek. Ancak anlaşma gerçekleşse bile yenilerin imzası için yer açmak gerekiyor. Meyer, Tisserand başta olmak üzere gönderilmek istenen isimler ayrılığa yanaşmıyor.

Fenerbahçe'de kriz! 2 futbolcudan transfere engel

Başkan Ali Koç ve Selahattin Baki, operasyonu tamamlamak için yoğun mesai harcıyor. Reims'le anlaşan Fenerbahçe, Fransız ekibinin sol beki Ghislain Konan'la masada. Afrika Kupası'nda prim yapan 26 yaşındaki Fildişili, İngiltere'den talipleri olmasına rağmen Kadıköy'e çok yakın.

Fenerbahçe'de kriz! 2 futbolcudan transfere engel

Her türlü ihtimali göz önünde bulunduran yönetim, Borussia Dortmund'dan 28 yaşındaki Niko Schulz'la da dirsek temasını sürdürüyor. Yerli sol bek adayları içinde ibre Eren Elmalı'ya döndü. Fenerbahçe, bir yabancı, bir yerliyle sol bek transferini kapatacak.

Fenerbahçe'de kriz! 2 futbolcudan transfere engel

DERT OLMAYA GELMİŞ MEYER!
Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Max Meyer, şimdi de gitmek istemeyerek transferi engelliyor. Meyer gibi kalmakta direnen bir isim de Tisserand. Transfer için kontenjanda yer açmak mecburiyetinde olan sarı lacivertliler, en kötü ihtimalle sözleşme fesih işlemine başvuracak.

DİĞER
Şarkıcı Bendeniz için zaman sanki durmuş gibi! Bendeniz'in son hali ağızları açık bıraktı!
Yalnız Kurt konusuyla Türkiye'yi ekran başına kilitledi! FETÖ gerçeği Osman Sınav'ın usta anlatımıyla Atv ekranlarında bir bir ifşa oluyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor