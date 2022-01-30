Fenerbahçe'de kriz! 2 futbolcudan transfere engel

Ekonomik olarak çok da rahat olmayan Fenerbahçe, şartların daha da zorlu olduğu ara transfer döneminde takviye çabasında. Ancak bütün bunlar yetmezmiş gibi sarı lacivertlilerin yabancı kontenjanı dolu, lejyonerlerden kimse de ayrılmak istemiyor.

Türkiye'nin haberine göre; Fenerbahçe, öncelikle sol bek, mümkünse de bir golcü için uğraşıyor. Amaç yeni transferleri UEFA listelerinin son günü olan 2 Şubat'a yetiştirmek. Ancak anlaşma gerçekleşse bile yenilerin imzası için yer açmak gerekiyor. Meyer, Tisserand başta olmak üzere gönderilmek istenen isimler ayrılığa yanaşmıyor.