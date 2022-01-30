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Fenerbahçe'de Divock Origi tranferi için atağa kalktı!

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de gol yollarında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kzandı. Sarı-lacivertli kulüp başkanı Ali Koç'un İngiltere'ye gitmesinin ardından flaş bir gelişme ortaya çıktı. Koç, Liverpool'un haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Origi ile henüz sözleşme uzatmamasından dolayı başkan Ali Koç oyuncunun menajeri ile bir araya geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de Divock Origi tranferi için atağa kalktı!

Ara transfer döneminde 1. sınıf santrfor için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'nin bir hamlesi daha ortaya çıktı. Takvim'in derleği habere göre sarı- lacivertliler, sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Liverpool'un 26 yaşındaki Belçikalı santrforu Divock Origi için girişimde bulunduğu ortaya çıktı. İlk teması ise Başkan Ali Koç'un İngiltere'deyken oyuncunun menajeriyle görüşerek gerçekleştirdiği ifade edildi.


Fenerbahçe'de Divock Origi tranferi için atağa kalktı!

Liverpool'un Belçikalı oyuncu ile henüz sözleşme uzatmaması Fenerbahçeli kurmayların iştahını daha da artırıyor. Santrfor dışında sağ ve sol kanatta da forma giyebilen Origi'den olumlu yanıt gelirse Fenerbahçeli kurmaylar sezon sonunu beklemeden Liverpool ile görüşecek ve uygun bir bedelle kadrosuna katmaya çalışacak.


Fenerbahçe'de Divock Origi tranferi için atağa kalktı!

SAKATLIĞI GEÇMEK ÜZERE
ŞU anda sakatlığı nedeniyle takımla birlikte olamayan Origi'nin 1 hafta içinde takımla çalışmalara başlayacağı da öğrenildi. Kenya asıllı 26 yaşındaki golcü 11 kez Belçika Milli Takım formasını da sırtına geçirmiş bir futbolcu.

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