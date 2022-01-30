Fenerbahçe'de Divock Origi tranferi için atağa kalktı!

Ara transfer döneminde 1. sınıf santrfor için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'nin bir hamlesi daha ortaya çıktı. Takvim'in derleği habere göre sarı- lacivertliler, sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Liverpool'un 26 yaşındaki Belçikalı santrforu Divock Origi için girişimde bulunduğu ortaya çıktı. İlk teması ise Başkan Ali Koç'un İngiltere'deyken oyuncunun menajeriyle görüşerek gerçekleştirdiği ifade edildi.







Liverpool'un Belçikalı oyuncu ile henüz sözleşme uzatmaması Fenerbahçeli kurmayların iştahını daha da artırıyor. Santrfor dışında sağ ve sol kanatta da forma giyebilen Origi'den olumlu yanıt gelirse Fenerbahçeli kurmaylar sezon sonunu beklemeden Liverpool ile görüşecek ve uygun bir bedelle kadrosuna katmaya çalışacak.





