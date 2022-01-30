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Fenerbahçe yağmur altında çalıştı

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı Antalya'da yaptığı kampla değerlendiriyor. Sarı-lacivertliler, çalışmalarına sağanak yağmur altında gerçekleştirdiği idmanla devam etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2022 Pazar 18:59
Fenerbahçe yağmur altında çalıştı

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli futbol takımı, Belek Turizm Merkezi'nde konakladığı otelin sahasında teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde kampın beşinci gününde çalışmalarına devam etti.

Sağanak altında taktik ağırlıklı idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Hafif sakatlığı bulunan Luiz Gustavo, sahadaki çalışmaya katılmadı. Dün kamp kadrosuna dahil olup düz koşu yapan İrfan Can Kahveci, bugünkü antrenmanda takımla çalıştı.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Filip Novak tedavisine, Serdar Aziz bireysel çalışmalarına devam etti.

Sarı-lacivertlilerin Antalya kampı, yarın sabah antrenmanıyla sona erecek.



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