Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan yönetime transfer mesajı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'e verilen milli arada Antalya'da gerçekleştirilen kampta basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Kampı değerlendiren Kartal, "Herkes kendi işini yapacak. Bu kampımızda sizlerin görüntü, haber almanız açısından kampı açtık. Sizlerin de futbolun paydaşları olarak görevinizi yapmanız gerekiyor. Burada kampımız gayet güzel geçiyor. İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle sahalarımızın bakıma ihtiyacı vardı. Buraya gelmemiz her açıdan önemliydi. Üzüntüm; 12, 13 oyuncudan yoksun şekilde buradayız. Keşke bütün takım hep birlikte bu güzel ortamda çalışma imkanına sahip olabilseydik. Sonuç olarak elimizdeki mevcut oyuncularla beraber altyapıdan gelen genç oyuncularımızın buradaki enerjileri, moral, motivasyonları, çalışma arzu ve istekleri beni de çok mutlu etti. Umuyorum mi buradaki enerji, motivasyon, coşku ve birlikteliğimizi en kısa zamanda maçlara yansıtabiliriz. Bunlar birden olacak şeyler değil. Futbol uzun vadeli yatırımlar isteyen bir alan. Karşılığında alabileceğiniz işleri, oyuncuyu tanımak için 7, 8 aya ihtiyacımız var. Takımı tanımak için 1.5, 2 seneye ihtiyacınız var. Ancak biz en kısa sürede alabileceğimiz en iyi verimi almak için çalışacağız" diye konuştu.

"FENERBAHÇE BÜYÜK BİR CAMİA"

Fenerbahçe'nin büyük bir camia olduğunu vurgulayan İsmail Kartal, "Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. En kısa zamanda oyuncuların moral motivasyonunu yükseltebiliriz ve taraftarların beklentisi doğrultusunda birlikte sahada savaşan bir Fenerbahçe futbol takımı mantalitesi oluşturabiliriz. Bütün odağımız bu yönde. İnşallah kısa zamanda da bunları başarabiliriz diye düşünüyoruz. Güzel bir ortamımız var. İhtiyacımız olan birkaç galibiyet. Bunları üst üste alırsak, bu ortamın daha da üstüne koyarak moral motivasyonun artacağını düşünerek daha iyi olabileceğimizi düşünüyorum. Şu anki geldiğimiz nokta, geri bildirimler çok olumlu. Oyuncularımla arkadaş gibi konuşuyorum, her şeyim çok açık ve onlarla da net konuşurum. Oyuncular da benim ruhumu çabuk hissetti. Nasıl bir insan olduğumu nasıl futbolun içinden geldiğimi görüyorlar. Onlarla ikili ilişkilerimde ayırt etmeden herkese aynı mesafedeyim. Onlar da bundan çok mutlular, birkaç galibiyet alarak bunu taçlandırmamız lazım. Bu da tabi lafla olmuyor. Çıkıp sahada mücadele etmemiz gerekiyor. Şu andaki üzüntüm bu, tam değiliz. Güçlülük anlamında her geçen gün üstüne koyduk. Bunun da meyvelerini alacağımızı düşünüyorum maçlarda" şeklinde konuştu.

"13 TANE FUTBOLCUMUZ KAMPTA YOKLAR"

Sarı-lacivertli ekibin Antalya kampında 13 oyuncunun yer almadığını hatırlatan Kartal, "Sol bekimiz ve 4 stoperimiz yok. Taktik anlamda bu akşam başlayacağım. Bugüne kadar moral ve fizikle geçti. Oyun içerisindeki sirkülasyonla alakalı kopukluklar oluyor. Olmaması için bunun üzerine yoğunlaştım. Başakşehir maçına kadar taktik anlamda çalışacağız. Tam takım olabilseydik biraz da bunların üzerinde yoğunlaşacaktık. En azından bir şeyi doğru yapmak lazım. Moral motivasyonu yukarı çekip fizik olarak mücadele gücü yüksek, temaslı oyunlar üzerine kurduk. Buradaki çalışmaların meyvesini alacağımızı düşünüyorum en azından buradaki oyuncularımız üzerinden. Şu an burada olmayan oyuncularımız da takıma kısa zamanda adapte olman için fedakarlık yapacaklar diye inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"BAŞAKŞEHİR SON YILLARDA TÜRK FUTBOLUNDA ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPTI"

Medipol Başakşehir'in son yıllarda Türk futbolunda önemli yatırımlar yaptığını ve oyun kültürleri olduğunu aktaran İsmail Kartal, "10 yıl öncesine dayalı bir kültür. Geçtiğimiz yıllarda şampiyon oldular. Böyle bir kültür üretmek kolay değil. Buna zaman ve kaliteli oyuncu, sabır lazım. Yönetimlerin, medyanın ve taraftarın çok sabırlı olması lazım. Kolay değil, bunu başardılar. Emre Belözoğlu çok kariyerli, çok futbolu iyi bilen, hırslı ve önü açık bir kardeşim. Beraber çalıştık. Beraber çok güzel günlerimiz de çok zor günlerimiz de oldu. Bugün rakibiz, futbol böyle bir şey. Emre'nin her şey gönlüne göre olsun, yolu açık olsun. Çıkacağız, mücadele edeceğiz ve hak eden kazansın diyorum" dedi.

"ŞU ANDA TARAFTARLARIMIZIN SABRI YOK"

Sarı-lacivertli taraftarların şu anda sabırlarının olmadığını dile getiren Kartal, "Bizim de zamanımız yok. 3 günde bir maç oynayacağız 1 buçuk ay boyunca. Gönül ister ki daha fazla zamanım olsaydı. Gerçekçi olmak lazım. Bu kısa dönem içerisinde sizler de takdir edersiniz ki bu oyuncular, bizim oyuncularımız değerli oldukları için büyük Fenerbahçemizin çubuklu formasını giyiyorlar. Onlar da bunun bilincinde olacaklar. Hep beraber oyuncularımız da durumun, hassasiyetlerin, sorumluluklarının farkında, bilincindeler. Savaşan, mücadele eden takım ruhunu ortaya koymak için yoğunlaşıyorum. Takımdaki oyuncular çıkış yapabilir. Elimizde kaliteli oyuncularımız var. Fazla vakit geçirdiğimiz oyuncular üzerinden hırsı, mücadelesi olan bir takım olabiliriz. Daha sonra da sakatlıktan, hastalıktan kurtulanlar üstüne koyarlar. Takımdaki ortam buna müsait. Ben inanıyorum, çıkış yapacağımızı düşünüyorum.

"BİZE DAHA ÇOK 6 VE 8 NUMARA GİBİ OYUNCU OLURSA İYİ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

İsmail Kartal, takıma yapılması planlanan oyuncu olup olmadığının sorulması üzerine, "Orta sahaya baktığımız zaman mevcutta oyuncumuz var. Gustavo düzeldi, iyi durumda ve sakatlığı geçti. Üstüne koymaya başladı, çalışıyor. Mert Hakan sakat, Meyer, Crespo, Sosa ve Zajc isimleri var. 3 günde bir maç oynarsanız bu yeter mi yetmez mi ben de bunları düşünüyorum. Oraya belki daha iki yönlü 6 ve 8 gibi bir oyuncu olabilir gibi düşünüyorum. Bunların hepsi imkan meselesi. Kulübümüzün UEFA kriterlerine uygun bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Devre arası transfer yapmak çok zor. Bu da düşüncelerimin arasında var. Ben her gün bakıyorum kadroya. 2012-13 sezonunda 64 maç oynadık ligde. Türkiye'de belki de birkaç antrenörden biriyim bu konuda. Dolayısıyla her oyuncuya ihtiyacımız olacak. Herkesin takıma maksimum katkı vermesi gerekiyor, her şeyi düşünmek zorundayım. İki tane 8, 10 numara gibi ve tek 6 numara ile oynayalım dedik. Biz bunu denedik bir maçta. Daha sonra kendi normal düzenimize geçtik. Orada tıkandığımızı gördük. İkinci yarı daha anlaşılabilir bir oyun sistemine geçtik ve başarılı olduk. İrfan Can tamamen 8, 10 numara profilinde bir oyuncu. Orada Mesut var, şu anda tedavisi sürüyor. Düzelince iyi bir Mesut her zaman bize katkı sağlar. Bize daha çok 6 ve 8 numara gibi oyuncu olursa iyi olabileceğini düşünüyorum. Orada Mesut, İrfan var. Bizim o tarz oyuncularımız var. Çok sıkışırsak Zajc'ı kaydırabiliriz, yapabiliriz bunları. Rakibe göre maça göre oyuncuları kaydırıyoruz. Birbirlerini tamamlayacak oyuncuları oynatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"FUTBOLCULARA SÜREKLİ KENDİ YAPMAK İSTEDİKLERİMİ ANLATIYORUM"

Futbolculara sürekli kendisinin yapmak istediklerini anlattığını aktaran İsmail Kartal, "Bazı şeyleri doğru yapıyorlar onay veriyorum, eksik yaptıkları bazı yerlerde de bunu daha iyi nasıl yapabilirsin, bunu yaparsan daha yukarı çıkabilirsin, hem kendin hem takım bundan pozitif yönde etkilenebilir şeklinde konuşuyorum. Bir de görüntülerle gösteriyoruz. Her şey çok net. 3 tane maç var elimde benim kendi referansımla ilgili, iki beraberlik bir galibiyet. O maçta oyuncularında olumlu olumsuz referansı var. İkisini de gösteriyoruz ders çıkartıp doğruyu bulalım diye. Bireysel bir şey yapamayız. Hep birlikte hareket edersek bunu başarabileceğimizi görürüz. Bence Mesut en iyisini ortaya koyamadı. Belinde bir problem vardı. Sürekli telefonda görüşüyorum. İnşallah bu son yapılan tedavisinden sonra Mesut'un çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Dünya çapında bir oyuncu ve kalitesi tartışılmaz. Ama takımda kaliteli büyük futbolcuların her zaman olması gerekiyor. Onların da biraz daha sorumluluk alması lazım. Türkiye ligi sert bir lig, kolay bir lig değil. Osayi ve Ferdi çok kaliteli, değerli oyuncular. Çok karakterli temiz çocuklar ve ne verirsen alıyorlar. İstiyorlar çocuklar ve bu da beni çok mutlu ediyor. Verdiğinizi alıyorlar. Onları önde oynatmayı düşünüyorum. İkisi de kuvvetli, rakibe tehdit oyuncular. Sivas maçında mecburiyetten bir şey yaptık. Elimde böyle etkili kanat oyuncuları varken mecbur değilsem önde oynatmak istiyorum. Ferdi zaten oynuyor. Çok yetenekli bir oyuncu, Osayi de öyle. Muhammed yetenekli, önü açık. Ufak tefek rötuşlar lazım. Burak Kapacak'ı tanıyorum Bursa'dan beri, kendisi çok yetenekli. Oynamak için çok fazla süre bulamadı. Oyuncuların biraz şans bulması lazım, güvenmeleri özgüvenlerini kazanmalarını lazım. Burası Fenerbahçe ve buranın bir ağırlığı var. Geçiş sürecindeler. İnşallah bu geçiş sürecinde onlar da bu eşikleri geçerler buranın kalıcı oyuncuları olurlar, uzun yıllar bu kulübe hizmet ederler" şeklinde konuştu.

"SERDAR DURSUN İYİ NİYETLİ BİR OYUNCU"

Serdar Dursun'un iyi niyetli bir oyuncu olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "3 maç üst üste oynadı ve yıprandı. Altay maçında takımın en çok koşan oyuncusuydu. Ne var ne yok veriyor sahada. Şu anda da iyi çalışıyor. Berisha da burada yükselmeye başladı. Bakacağız maça, rakibe göre bir plan yapıyoruz. Rakibin bir hikayesi var. 8 antrenör hep beraber bakıp izliyoruz rakibin en az 3, 4 maçını. Bunların hikayesini, ne yapıyor ne ediyorlar, bizim hikayemiz ne olmalı diye bakıyoruz. Bu hikayede hangi oyuncuların olması lazım, nasıl başarılı olabiliriz o oyuncularla haftalık planlamayı yapıyoruz" dedi.

"TRANSFER KONULARINI BAŞKAN ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞTÜM"

Transfer konularını Başkan Ali Koç ile görüştüğünü kaydeden İsmail Kartal, "Nereye oyuncu lazım olduğunu bildirdim. Burada başkanımız ve yöneticilerimiz çalışıyorlar. Devre arası transfer yapmak kolay değil. Burada UEFA kriterleri söz konusu olunca daha zor. Kulübümüz, başkanımız bütün bunları düşünerek hareket ediyorlar, bu takım için gece gündüz uğraşıyorlar. Taraftarlarımızın doğal olarak 'olmayacak mı?' hissi var. Fenerbahçe'nin her kulvarda matematiksel olarak şansı devam ediyor. 3 kulvarda iddiamız var. Ne benim ne oyuncularımızın 'biz havlu attık, lig bitti ve bu sene gittiği yere kadar gitsin' düşüncesi yok. Ben iddialı olduğum için buraya geldim, oyuncularımız iddialı olduğu için burada. Taraftarlarımız merak etmesin. Fenerbahçe her zaman sonuna kadar savaşır ve mücadelesini eder. Bundan şüpheleri olmasın. Oyuncularımız ve biz sonuna kadar bunun bilincindeyiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Taraftarın beklentilerini, isteklerini ve o ruhu ortaya koyalım, ondan sonra başarılı oluruz olamayız orasına bakacağız. Matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Nerede kalırsak kalalım her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız.

Taraftarlara yakışır mücadele etmek için mücadelemizi vereceğiz. Her geçen gün inanıyorum ki hem oyuncularımın hem takımın gelişmesini, gelişmesi yönünde çalıştığımızı görebileceğimizi tahmin ediyorum.

Çok fazla hep birlikte çalışma imkanımız olmadı ve çok sık maç oynayacağız. O bizi biraz yıpratabilir. Burada umuyorum ki hep birlikte çok fazla sakatlık olmadan ayakta kalıp bu mücadeleyi en iyi şekilde verebiliriz ve yolumuza devam edebiliriz. Ben herhangi bir mevki söylemiyorum. Herkes bundan etkilenebilir" ifadelerini kullandı.

"BERKE ÖZER, GENÇ, ÖNÜ AÇIK, YETENEKLERİ OLAN BİR KALECİ"

Berke Özer'in bir iki maç hatalı gol yediğini ancak genç, önü açık, yetenekleri olan bir kaleci olduğunu belirten Kartal, "Belki o gün hatalı bir gol yedi. Keşke yemeseydi 3'te 3 yapabilirdik. Ama futbolda bunlar var. O da bizim en iyi kalecimiz şu anda. Kendisine güveniyoruz. Kaleciler hatalı gol yiyebilirler, bundan sonra da yiyecektir. Bundan dolayı moralini bozmaması gerek. Kalecilik benim felsefemde dik duran, liderlik vasıfları olan, arkadaşlarının arkasında ben buradayım diyen kaleci, en iyi kalecidir. Belki hatalı goller yedi, daha sonra çok daha iyi olacaktır. Altyapıdan beğendiğim oyuncular var, çok gençler. Altyapımız iyi geliyor ve iyi oyuncularımız var. Onlara her daim kapımız açık. Hep onların yanındayız. Burada olmaları da çok önemliydi. Her anlamda A takım deneyimi çok kıymetli. Fenerbahçe akademi bizim geleceğimiz. Böyle bakmamız lazım. Altay normalde bizimle buraya gelip antrenmanlara başlayacaktı ancak hasta oldu. 2-3 hafta içinde oynayacağını düşünüyorum. Szalai'nin ayrı bir programı var. Şu anda program dahilinde çalışıyoruz. Birçok şeyle uğraşıyoruz hepsini toparlamaya çalışıyoruz. Ben herkese aynı mesafedeyim; oynayanla da oynamayanla da. Bu yolculuğu beraber yapıyoruz. Ben hepsine sarılmalıyım. Herkese aynı mesafedeyim. Onlara da bu güveni verebilmeliyim ki vermeye çalışıyorum ve yapabiliyorsam ne mutlu bana" şeklinde konuştu.