Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Muhammed Gümüşkaya ve Burak Kapacak sözleri

İŞTE KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

Muhammed Gümüşkaya ve Burak Kapacak'a teklifler var. Çok yoğun maç trafiğine gireceğiz. Bu oyuncuları verirsek yarın sakatlığı, hastalığı var. Bugün bir plan yapıyorsunuz, yarın 2 kişi olmuyor. Yoksa bu maçlara nasıl çıkacağız.

Her oyuncuya ihtiyacımız var. Şimdilik biz transferleri düşünmüyoruz.

Başkanımızla birlikte görüşüp karar vereceğiz. Yerlerine adam almadan bu oyuncuları hiçbir yere veremeyiz. Oynama şartı getirir, oynama maddesi koyarsınız.

En az 10 maçta oynatma garantisi isterseniz, yoksa vermiyorum dersiniz alacak olan kişi ona göre alır ya da almaz