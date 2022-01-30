FENERBAHÇE HABERLERİ: Yönetimin sabrı taştı! Mesut Özil ile yollar ayrılıyor

İki taraf arasında ciddi memnuniyetsizlikler olduğunu belirten A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, "Devre arasında ayrılık yaşanmasını beklemiyorum ama sezon sonunda Mesut Özil'le ilgili çok daha farklı durumlar, transfer konuları, ayrılık ihtimalini çok daha güçlü konuşacağız gibi çünkü hem Ali Koç'un hem yönetimin Mesut Özil konusundaki tavrı hiç eskisi gibi değil." ifadelerini kullandı.