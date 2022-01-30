FENERBAHÇE HABERLERİ: Yönetimin sabrı taştı! Mesut Özil ile yollar ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası takım içinde kriz patlak verdi.
Spor Toto Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası takım içinde kriz patlak verdi.
A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetiminin Mesut Özil'e bakış açısı eskisi gibi değil. Bu zamana kadar yıldız futbolcuya sürekli telkinlerde bulunan başkan Ali Koç'un artık sabrı taştı.
İkili arasındaki ilişkinin artık eskisi gibi olmadığı ve yıldız futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılmasının neredeyse kesin olduğu konuşuluyor.
İki taraf arasında ciddi memnuniyetsizlikler olduğunu belirten A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, "Devre arasında ayrılık yaşanmasını beklemiyorum ama sezon sonunda Mesut Özil'le ilgili çok daha farklı durumlar, transfer konuları, ayrılık ihtimalini çok daha güçlü konuşacağız gibi çünkü hem Ali Koç'un hem yönetimin Mesut Özil konusundaki tavrı hiç eskisi gibi değil." ifadelerini kullandı.