Haberler Fenerbahçe Vitor Pereira'ya bir şok daha! Tepkiler sonrası...

Vitor Pereira'ya bir şok daha! Tepkiler sonrası...

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından bir şok daha yaşıyor. Portekizli çalıştırıcının, İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile yaptığı görüşmelerden sonuç çıkmadı. Taraftarın tepkisiyle karşı karşıya kalan Pereira'dan vazgeçen Everton yönetimi, Frank Lampard'ı takımın başına getirme kararı aldı. İşte flaş gelişmelerin detayları... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 09:26
BURAK ŞENTÜRK
Vitor Pereira'ya bir şok daha! Tepkiler sonrası...

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Everton ile görüşen teknik direktör Vitor Pereira, Ada ekibiyle anlaşma sağlayamadı. İngiltere Premier Lig ekibinin yeni hocasının Frank Lampard olacağı belirtildi.

Vitor Pereira'ya bir şok daha! Tepkiler sonrası...

Telegraph'ın haberine göre yeni teknik direktör konusunda görüşmelerini sürdüren Everton'ın kulübün efsane isimlerinden Wayne Rooney'e teklif götürdüğü ancak ret yanıtı aldığı belirtildi.

Vitor Pereira'ya bir şok daha! Tepkiler sonrası...

TARAFTARDAN PEREIRA TEPKİSİ!
Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira'ya taraftarların tepki göstermesi üzerine ibrenin Frank Lampard'a çevrildiği ve anlaşmanın sağlandığı ifade edildi.

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