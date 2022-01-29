Vitor Pereira'ya bir şok daha! Tepkiler sonrası...

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Everton ile görüşen teknik direktör Vitor Pereira, Ada ekibiyle anlaşma sağlayamadı. İngiltere Premier Lig ekibinin yeni hocasının Frank Lampard olacağı belirtildi.
Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Everton ile görüşen teknik direktör Vitor Pereira, Ada ekibiyle anlaşma sağlayamadı. İngiltere Premier Lig ekibinin yeni hocasının Frank Lampard olacağı belirtildi.
Telegraph'ın haberine göre yeni teknik direktör konusunda görüşmelerini sürdüren Everton'ın kulübün efsane isimlerinden Wayne Rooney'e teklif götürdüğü ancak ret yanıtı aldığı belirtildi.
TARAFTARDAN PEREIRA TEPKİSİ!
Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira'ya taraftarların tepki göstermesi üzerine ibrenin Frank Lampard'a çevrildiği ve anlaşmanın sağlandığı ifade edildi.
Kısa süre içerisinde İngiliz hocayla sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Frank Lampard son olarak Chelsea'de 1,5 yıl görev yapmış ve 1 yıldır da herhangi bir takımla anlaşmamıştı.