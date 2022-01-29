Ve Allahyar Hull'da

Allahyar Sayyedmanesh artık Hull City forması giyecek. İngiliz ekibini satın alan Acun Ilıcalı transferi bitirdiklerini dün resmen açıkladı. Ilıcalı, "Allahyar ile her konuda anlaştık. Bugün sağlık kontrollerinden geçti. Hayırlı olsun. Ondan çok umutluyum" dedi. Fenerbahçe'nin bu transferden ne kadar bonservis ücreti alacağı önümüzdeki günlerde belli olacak. Kulislerde 4.5 milyon euro rakamı konuşuluyor. Allahyar, kiralık olarak forma giydiği Zorya takımında 24 maçta 9 gol&4 asistle oynamış, ocak ayında Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Sarı-lacivertliler, golcü ve sol bek takviyesi için takımdan en az 2 yabancı oyuncuyu daha göndermeyi planlıyor. İlk aday Max Meyer. Alman oyuncunun menajerinden kulüp bulmasının istendiği, görüşmelerin sürdüğü gelen haberler arasında... Uygun bir teklif gelmesi halinde Marcel Tisserand, Sosa ve Pelkas ile de vedalaşılabileceği belirtiliyor. Son çare ise sözleşme feshi. Ancak yönetimin buna pek sıcak bakmadığı öğrenildi.