Osayi: 2 kupayı kazanabiliriz

Bright Osayi-Samuel, kampta 'Günün Röportajı' programına konuştu: "Çok iyi bir kamp geçiriyoruz. Güçlendireceğimiz kimyamızı maçlara yansıtmak istiyoruz. Durum zor olsa da her kulvarda hedefimiz kazanmak ve sonuna kadar gitmek. Sezonun geri kalanı içinde alacağımız bir-iki kupa var. Bu kupaları alabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle Konferans Ligi'nde de bu başarıyı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Türkiye Kupası da bir hedef. Ligde de inanmaya devam etmemiz gerekiyor. Rakiplerimiz de puan kaybedecektir."