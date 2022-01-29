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Osayi: 2 kupayı kazanabiliriz

Bright Osayi-Samuel, kampta 'Günün Röportajı' programına konuştu: "Çok iyi bir kamp geçiriyoruz. Güçlendireceğimiz kimyamızı maçlara yansıtmak istiyoruz

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Osayi: 2 kupayı kazanabiliriz
Bright Osayi-Samuel, kampta 'Günün Röportajı' programına konuştu: "Çok iyi bir kamp geçiriyoruz. Güçlendireceğimiz kimyamızı maçlara yansıtmak istiyoruz. Durum zor olsa da her kulvarda hedefimiz kazanmak ve sonuna kadar gitmek. Sezonun geri kalanı içinde alacağımız bir-iki kupa var. Bu kupaları alabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle Konferans Ligi'nde de bu başarıyı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Türkiye Kupası da bir hedef. Ligde de inanmaya devam etmemiz gerekiyor. Rakiplerimiz de puan kaybedecektir."
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