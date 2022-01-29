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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe Alfredo Morelos için temas kurdu

Fenerbahçe transfer haberleri: UEFA Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin, eski gözdesi Alfredo Morelos için Glasgow Rangers'a teklif yaptığı iddia edildi. Morelos bu sezon 30 maçta 13 gol ve 4 asist üretti. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe Alfredo Morelos için temas kurdu

Golcü arayışını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Alfredo Morelos oldu. Yönetimin, Kolombiyalı yıldız için temas halinde olduğu belirtildi. Daha önce de ilgilenilen ancak transferi gerçekleşmeyen 25 yaşındaki forvet için Glasgow Rangers'a teklif yapıldığı ve yanıt beklendiği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe Alfredo Morelos için temas kurdu

Enner Valencia ile birlikte Kolombiya Milli Takımı'nda olan Morelos'un transferi halinde Valencia ile çok iyi bir ikili olabilecekleri dile getirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe Alfredo Morelos için temas kurdu

PORTO'NUN DA LİSTESİNDE

Rangers'ta bu sezon 30 maçta 13 gol+4 asistlik performans sergileyen Alfredo Morelos, Porto'nun da radarında yer alıyor. Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz günlerde transfer sorularına, "Rangers'ta mutluyum. Ailem de oraya alıştı. Kalmayı umuyorum. Ancak neler olacağını göreceğiz.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe Alfredo Morelos için temas kurdu

Umarım her şey olabildiğince iyi gider" yanıtını vermişti. Rangers'ın 1.5 yıllık kontratı kalan Morelos'u iyi bir teklif gelmesi halinde satabileceği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe Alfredo Morelos için temas kurdu

Kariyerinde HJK Helsinki, Independiente Medellin ve Glasgow Rangers formaları giyen Morelos 281 maçta 153 gol attı. 60 da asist gerçekleştirdi.

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