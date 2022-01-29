FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe Alfredo Morelos için temas kurdu

Golcü arayışını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Alfredo Morelos oldu. Yönetimin, Kolombiyalı yıldız için temas halinde olduğu belirtildi. Daha önce de ilgilenilen ancak transferi gerçekleşmeyen 25 yaşındaki forvet için Glasgow Rangers'a teklif yapıldığı ve yanıt beklendiği ifade edildi.
Enner Valencia ile birlikte Kolombiya Milli Takımı'nda olan Morelos'un transferi halinde Valencia ile çok iyi bir ikili olabilecekleri dile getirildi.
PORTO'NUN DA LİSTESİNDE
Rangers'ta bu sezon 30 maçta 13 gol+4 asistlik performans sergileyen Alfredo Morelos, Porto'nun da radarında yer alıyor. Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz günlerde transfer sorularına, "Rangers'ta mutluyum. Ailem de oraya alıştı. Kalmayı umuyorum. Ancak neler olacağını göreceğiz.