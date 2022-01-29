FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe Alfredo Morelos için temas kurdu

Golcü arayışını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Alfredo Morelos oldu. Yönetimin, Kolombiyalı yıldız için temas halinde olduğu belirtildi. Daha önce de ilgilenilen ancak transferi gerçekleşmeyen 25 yaşındaki forvet için Glasgow Rangers'a teklif yapıldığı ve yanıt beklendiği ifade edildi.