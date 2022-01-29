FENERBAHÇE HABERLERİ: Takımdan ayrılacak mı? Kim Min-Jae'den transfer sözleri

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla birçok Avrupa ekibinin gözdesi konumuna gelen Kim Min-Jae, Güney Kore Milli Takımı'nın kampında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla birçok Avrupa ekibinin gözdesi konumuna gelen Kim Min-Jae, Güney Kore Milli Takımı'nın kampında açıklamalarda bulundu.
3 milyon Euro bonservis bedeli ile Çin kulübü Beijing Gouan'dan transfer edilen yıldız futbolcunun talipleri artıyor. İngiltere'den Tottenham, İtalya'dan Juventus ve Portekiz'den Porto'nun radarında bulunan yıldız futbolcu transfer iddialarıyla ilgili konuştu.
"FENERBAHÇE'DE MUTLUYUM"
Başarılı stoper, "Gelen cazip teklifler olabilir. Ancak ben şu anda Fenerbahçe'de mutluyum. Önemli hedeflerimiz var. Takımımı yarı yolda bırakmak istemem. Bu nedenle şu anda transferle ilgili bir şey düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
Kim, Min-Jae Güney Kore'nin Lübnan'ı deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu maçında 90 dakika sahada kaldı.