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FENERBAHÇE HABERLERİ: Takımdan ayrılacak mı? Kim Min-Jae'den transfer sözleri

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae performansıyla takımın dikkat çeken isimleri arasına girdi. Transferde Tottenham, Juventus ve Porto gibi takımların takibinde bulunan yıldız futbolcu, ülkesinin milli takım kampında açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki savunmacı transfer iddialarıyla ilgili önemli ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 11:54
FENERBAHÇE HABERLERİ: Takımdan ayrılacak mı? Kim Min-Jae'den transfer sözleri

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla birçok Avrupa ekibinin gözdesi konumuna gelen Kim Min-Jae, Güney Kore Milli Takımı'nın kampında açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Takımdan ayrılacak mı? Kim Min-Jae'den transfer sözleri

3 milyon Euro bonservis bedeli ile Çin kulübü Beijing Gouan'dan transfer edilen yıldız futbolcunun talipleri artıyor. İngiltere'den Tottenham, İtalya'dan Juventus ve Portekiz'den Porto'nun radarında bulunan yıldız futbolcu transfer iddialarıyla ilgili konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Takımdan ayrılacak mı? Kim Min-Jae'den transfer sözleri

"FENERBAHÇE'DE MUTLUYUM"
Başarılı stoper, "Gelen cazip teklifler olabilir. Ancak ben şu anda Fenerbahçe'de mutluyum. Önemli hedeflerimiz var. Takımımı yarı yolda bırakmak istemem. Bu nedenle şu anda transferle ilgili bir şey düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

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