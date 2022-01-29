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FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc'tan taraftara mesaj! "Sadece..."

Spor haberi... Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, teknik direktör İsmail Kartal'ın takıma enerji kattığını belirtti. Kamp yaptıkları Antalya'da FB TV'ye açıklamada bulunan 27 yaşındaki futbolcu, İsmail Kartal'ın takımdan saha içinde daha fazla enerji ve efor istediğini vurguladı. Ayrıca Zajc, Sarı-Lacivertli taraftarlara da bir mesaj gönderdi. İşte detaylar... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 18:55
FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc'tan taraftara mesaj! "Sadece..."

Deneyimli teknik adamın kendilerinden agresif olmalarını istediğini anlatan Zajc, "İsmail Kartal geleli henüz 3 hafta oldu, 3 haftadır tanışıyoruz. Bu süre zarfında kendisini daha iyi tanıma fırsatı bulduk, zamanla neler isteyeceğini daha da iyi anlayacağız."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc'tan taraftara mesaj! "Sadece..."

"İsmail Kartal gerçekten takıma bir enerji kattı. Bizim için iyi bir değişiklik oldu diyebilirim. Onunla beraber taze bir başlangıç yaptık. Ondan çok fazla şey öğrenebiliriz çünkü kendisi bu kulübün efsane futbolcularından biri ve bu kulüpteki işleri nasıl yönetmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Onunla ilgili çok pozitif hissediyorum." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc'tan taraftara mesaj! "Sadece..."

Kampta yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve kendisini iyi hissettiğini kaydeden Zajc, altyapıdan aralarına katılan oyuncuların kendilerine enerji kattığını da ifade etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc'tan taraftara mesaj! "Sadece..."

Taraftarların kendilerine olan desteğinin önemine değinen Zajc, sözlerini şöyle tamamladı:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc'tan taraftara mesaj! "Sadece..."

"Taraftarlarımızın bizim yanımızda olduğunu biliyorum. Bir şeyler başarmak istiyorsak hep birlikte başarabiliriz. Evimizde oynadığımız maçlarda kendimi çok iyi hissediyorum çünkü gerçekten harika ve inanılmaz taraftarlarımız var."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc'tan taraftara mesaj! "Sadece..."

"Onların göstermiş olduğu destek ve motivasyona minnettarım. Onların bize olan desteği hiç şüphe yok ki bizim için çok anlamlı. Biz elimizde olanın her zaman en iyisini vereceğiz. Sahada sonuna kadar savaşacağız."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc'tan taraftara mesaj! "Sadece..."

"Her gün antrenmanlarda elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Onların desteğine de minnettarız. Onlara şunu söylemek istiyorum; sadece birlikte olursak bir şeyler kazanabiliriz."

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