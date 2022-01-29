FENERBAHÇE HABERLERİ - Miha Zajc'tan taraftara mesaj! "Sadece..."

Deneyimli teknik adamın kendilerinden agresif olmalarını istediğini anlatan Zajc, " İsmail Kartal geleli henüz 3 hafta oldu, 3 haftadır tanışıyoruz. Bu süre zarfında kendisini daha iyi tanıma fırsatı bulduk, zamanla neler isteyeceğini daha da iyi anlayacağız."

"İsmail Kartal gerçekten takıma bir enerji kattı. Bizim için iyi bir değişiklik oldu diyebilirim. Onunla beraber taze bir başlangıç yaptık. Ondan çok fazla şey öğrenebiliriz çünkü kendisi bu kulübün efsane futbolcularından biri ve bu kulüpteki işleri nasıl yönetmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Onunla ilgili çok pozitif hissediyorum." ifadelerini kullandı.