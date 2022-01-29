FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin Fenerbahçe'den ayrılacak isimleri açıkladı!

ENDER BİLGİN - BU DEFA DOĞRU İSİMLER BULUNACAK MI? Fenerbahçe'nin transfer konusunda yaşadığı sıkıntılar malum. Üç buçuk yılda ancak üç buçuk doğru transfer yapılabildi. Üstelik ara transfer dönemleri doğru isim bulmak için daha da zor. Oyuncuların yarış devam ederken takıma adapte olabilmesi büyük dert. Yine de ihtiyaç diye somut bir gerçek var.

Doğru bölgelere, doğru oyuncuları alabilmek sezonun kalan bölümünde üç büyüklerin konumu için belirleyici olacak. Fenerbahçe cephesinde de bu anlamda sıkı bir çalışma başladı. İsmail hoca öncelikle sol açığa takviye istiyor. Uğur Çiftçi için nabız yoklanıyor. Forvet ve sol bek transferi de gündemde ama şartlar oluşursa.