FENERBAHÇE HABERLERİ - Ender Bilgin Fenerbahçe'den ayrılacak isimleri açıkladı!

ENDER BİLGİN - BU DEFA DOĞRU İSİMLER BULUNACAK MI?
Fenerbahçe'nin transfer konusunda yaşadığı sıkıntılar malum. Üç buçuk yılda ancak üç buçuk doğru transfer yapılabildi. Üstelik ara transfer dönemleri doğru isim bulmak için daha da zor. Oyuncuların yarış devam ederken takıma adapte olabilmesi büyük dert. Yine de ihtiyaç diye somut bir gerçek var.
Doğru bölgelere, doğru oyuncuları alabilmek sezonun kalan bölümünde üç büyüklerin konumu için belirleyici olacak. Fenerbahçe cephesinde de bu anlamda sıkı bir çalışma başladı. İsmail hoca öncelikle sol açığa takviye istiyor. Uğur Çiftçi için nabız yoklanıyor. Forvet ve sol bek transferi de gündemde ama şartlar oluşursa.
Bu üç oyuncudan birinin Türk olması zaruri. Ayrılması beklenen, ayrılması istenen ve ayrılması muhtemel isimler var. Ancak oyuncuları ikna etmek göründüğü kadar kolay değil. Meyer gönderilmesi planlanan isimlerin ilk sırasında. Pelkas gündemde. Tisserand ve Gustavo konusu net değil. Yerlilere rağbet var. Sinan Gümüş'ün adı takasta çok geçiyor ama Muhammed'e de talep geliyor.